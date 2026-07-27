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رئیس اورژانس شهرستان بابل خبر داد:

2 کشته دستاورد حادثه رانندگی موتورسیکلت با وانت در جاده قدیم بابل به آمل

2 کشته دستاورد حادثه رانندگی موتورسیکلت با وانت در جاده قدیم بابل به آمل
کد خبر : 1819245
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رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه وانت در جاده قدیم بابل به آمل حدفاصل روستای بالا احمدچاله‌پی و روستای ورمتون، 2 کشته برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه وانت در جاده قدیم بابل به آمل حدفاصل روستای بالا احمدچاله‌پی و روستای ورمتون، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل اعلام شد.

وی به اعزام نیروهای عملیاتی اورژانس اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: پس از دریافت گزارش حادثه رانندگی، بلافاصله کارشناسان پایگاه‌های اورژانس احمدچاله‌پی و امین‌آباد به محل وقوع سانحه اعزام شده و در این راستا نیروهای اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حادثه فوق حاضر شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه اشاره کرده و اظهار داشت: در این حادثه، راننده 35 ساله موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارد شده و خون‌ریزی شدید، فاقد علائم حیاتی شده بود.

لعلی تصریح کرد: کارشناسان اورژانس اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی را برای این مصدوم انجام داده و پس از اقدامات سریع احیاء، مصدوم را به بیمارستان شهید یحیی‌نژاد شهرستان بابل منتقل کردند. اما متأسفانه اقدامات درمانی در بیمارستان مؤثر واقع نشد و این مصدوم جان خود را از دست داد.

وی بیان داشت: راکب 29 ساله موتورسیکلت نیز دچار آسیب‌دیدگی شدید، خون‌ریزی گسترده و مولتی‌تروما شده بود. این مصدوم پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بابل منتقل شد، اما متأسفانه پس از مدتی در بیمارستان جان باخت.

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