تحویل ۹۰ درصد واحدهای آسیب دیده از جنگ در اصفهان به مالکان

به گزارش ایلنا از اصفهان، سید سلمان قاضی‌عسگر روز دوشنبه ضمن اشاره به ورود همه‌جانبه شهرداری اصفهان به حوزه اسکان و بازسازی اماکن آسیب دیده پس از مصوبه دولت اظهار داشت: طبق پایش‌های انجام‌شده، منطقه پنج اصفهان با ثبت ۲ هزار و ۲۳۷ مورد آسیب‌دیدگی (معادل بیش از ۱۷ درصد کل آسیب‌های شهر) بیشترین میزان خسارت را داشت و پس از آن، منطقه هفت اصفهان با ۱۵ درصد و سپس منطقه ۶ با یک هزار و ۸۵۰ مورد آسیب قرار داشتند.

‌دبیر اجرایی ستاد بازسازی اصفهان آخرین آمار کل اماکن آسیب دیده شهر را ۱۳ هزار و ۷۰ واحد اعلام و بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد این آمار شامل آسیب‌های جزئی (مانند شکستگی در، شیشه، کناف و درب ورودی) بوده که با تعمیرات سریع قابل سکونت بودند و حدود پنج درصد نیز دچار آسیب کلی شده‌اند که اسکلت بنا در آن‌ها پایدار است اما دیوارها، تاسیسات و لوله‌کشی‌ها تخریب شده‌اند و همچنین متاسفانه ۶۳ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده‌ و نیاز به بازسازی دارند.

‌قاضی‌عسگر درباره روند پیشرفت بازسازی‌ها توضیح داد: بازسازی بیش از ۹۰ درصد واحدهای دارای آسیب جزئی به پایان رسیده و منازل تحویل مالکان شده است. ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز عمدتاً به دلیل مشکلات تامین مصالح خاص (نظیر شیشه‌های سکوریت تجاری، کناف و پروفیل‌های آلومینیومی) یا عدم حضور برخی ساکنان در منازل بوده است.

‌وی خاطرنشان کرد: با حمایت تولیدکنندگان و خیرین، مواد اولیه مورد نیاز تامین شده و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز حداکثر تا هفته دوم مردادماه به اتمام می‌رسد.

این مدیر شهری افزود: در مورد منازلی که ساکنان آن‌ها حضور ندارند (به‌ویژه در مناطق جنوبی اصفهان مانند سپاهان‌شهر)، مکاتبات و اطلاع‌رسانی انجام شده تا در صورت بازگشت تا مهرماه، بازسازی توسط پیمانکاران ستاد یا خود مالکان (با ارائه فاکتور و دریافت هزینه) نهایی شود.

‌دبیر اجرایی ستاد بازسازی اصفهان در خصوص تسریع در ساماندهی پنج درصد واحدهای دارای آسیب کلی و تخریب کامل، ضمن تکذیب خبر وام‌های ۳۰ درصدی گفت: برای این واحدها به‌طور میانگین وام پنج میلیارد ریالی، بدون سود و با حداقل ضمانت، توسط شهرداری اصفهان پرداخت می‌شود تا مالکان بتوانند تا زمان تکمیل خانه خود، منزلی را رهن کنند که متقاضیان می‌توانند برای پیگیری مستقیم به دفتر بنده در اتاق ۵۸ شهرداری مرکزی اصفهان مراجعه کنند.

‌وی درباره صدور پروانه‌ها و هزینه‌های نظام مهندسی افزود: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان و طی هماهنگی با استانداری، بیمه و سازمان نظام مهندسی، کلیه هزینه‌های شهرداری، صدور پروانه ساختمانی (در حد تراکم و طبقات قبلی)، نظام مهندسی و بیمه برای واحدهایی که دچار تخریب کامل شده‌اند، صد درصد رایگان است.

‌قاضی‌عسگر درباره کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی خسارت دیده نیز توضیح داد: واحدهایی نظیر شهرک صنعتی جی یا بختیاردشت که دارای پروانه تجاری از شهرداری باشند تحت پوشش خدمات شهرداری قرار می‌گیرند، اما خسارت کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی طبق مصوبات هیئت دولت باید توسط وزارت صمت جبران شود.

‌وی با تمجید از حضور دلسوزانه گروه‌های جهادی، اصناف و خیرین گمنام که در تامین استادکاران (جوشکار، بنا، نقاش، شیشه‌بر و ...) و مصالح ساختمانی نقش‌آفرینی کردند، گفت: اگرچه بازسازی‌ها در مراحل پایانی است، اما تداوم حضور نیروهای جهادی به مدیریت شهری کمک می‌کند تا بودجه‌های خود را بیشتر صرف خدمات اساسی شهر نظیر نظافت، آسفالت و فضای سبز کند.

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