نصب مخازن زیرزمینی پسماند با هدف کاهش زبالهگردی به صورت آزمایشی در شهر اراک
مدیر سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک گفت: طرح نمونه آزمایشی (پایلوت) نصب مخازن زیرزمینی پسماند با هدف کاهش پدیده زبالهگردی، ارتقاء بهداشت محیط، حفظ سیما و منظر شهری و ساماندهی مدیریت پسماند خشک در خیابان جهانپناه این شهر اجرا شده است.
به گزارش ایلنا، آتنا بوالحسنی افزود: طرح مذکور در صورت موفقیت، به سایر نقاط شهر اراک نیز توسعه خواهد یافت. در قالب این طرح، 10 مخزن زیرزمینی با ظرفیت 1100 لیتر نصب شده که به صورت مکانیزه و هیدرولیکی عمل میکنند و هنگام تخلیه به سطح زمین منتقل میشوند.
وی به اهدافی که طرح نمونه آزمایشی نصب مخازن زیرزمینی پسماند پیگیری میکند اشاره کرده و ادامه داد: هدف از اجرای پایلوت، بررسی میزان بازخورد شهروندان و ارزیابی عملکرد مخازن در جلوگیری از خروج پسماندهای خشک و ساماندهی فرآیند جمعآوری این نوع پسماند است.
مدیر سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح نمونه آزمایشی نصب مخازن زیرزمینی پسماند، پروژه آنالیز و بررسی ترکیب پسماندهای جمعآوری شده در حال انجام است تا بر اساس نتایج حاصل، درباره توسعه این طرح در سطح شهر تصمیمگیری شود.
بوالحسنی به کارکردهای مخازن زیرزمینی پسماند اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: مخازن فعلی برای جمعآوری پسماند خشک در نظر گرفته شده است و در آینده و پس از بررسی نتایج، امکان تفکیک پسماند به 2 بخش تر و خشک نیز در این مخازن پیشبینی شده است.
وی به فرایند جانمایی مخازن فوق اشاره کرده و بیان داشت: جانمایی مخازن زیرزمینی پسماند با توجه به شرایط فنی، از جمله وجود یا فقدان تأسیسات زیرزمینی مانند شبکه برق، مخابرات و سایر انشعابات انجام میشود تا امکان نصب ایمن و بهرهبرداری مناسب از آنها فراهم باشد.
مدیر سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک تأکید کرد: همچنین استفاده از باکسهای آنتیباکتریال و رفع نواقص احتمالی این سامانه نیز در دستور کار قرار دارد تا کیفیت خدمات و شاخصهای بهداشتی طرح نمونه آزمایشی نصب مخازن زیرزمینی پسماند، بیش از پیش ارتقاء یابد.
بوالحسنی ابراز داشت: اعتبار اجرای طرح نمونه آزمایشی نصب مخازن زیرزمینی پسماند، حدود 31 میلیارد ریال است. در صورت رضایت شهروندان و موفقیت ارزیابیهای فنی، توسعه این مخازن در سایر مناطق شهر اراک نیز در دستور کاری سازمان مدیریت پسماند قرار خواهد گرفت.