قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با افزایش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه پنجم تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۴ میلیون تومان
ربع سکه ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۹۰ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۸۸ هزار و ۶۰۰ تومان معامله میشود.