قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه پنجم تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۴ میلیون تومان

ربع سکه ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۹۰ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۸۸ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می‌شود.

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