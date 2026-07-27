کرامت کُرد روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان، ضمن تبریک با روز جهانی پیشگیری از غرق‌شدگی، اظهار کرد: غرق‌شدگی از جمله حوادثی است که با رعایت اصول ایمنی و افزایش آگاهی عمومی قابل پیشگیری است و بی‌احتیاطی، ناآگاهی و توجه نکردن به هشدارهای ایمنی از مهم‌ترین عوامل بروز این حوادث به شمار می‌رود.

وی افزود: هیئت نجات غریق و غواصی شوش در قالب اجرای طرح پیشگیری از غرق‌شدگی، با حضور مستمر ناجیان غریق در محدوده رودخانه کرخه، موفق شد طی دو ماه اخیر جان ۹ نفر را از خطر غرق‌شدگی نجات دهد

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی شوش با بیان اینکه رسالت این هیئت تنها به آموزش و تربیت ناجیان غریق محدود نمی‌شود، ادامه داد: توسعه فرهنگ ایمنی در آب، آموزش همگانی و پیشگیری از وقوع حوادث از مهم‌ترین اهداف این مجموعه است.

کُرد تأکید کرد: با آموزش، آگاه‌سازی، مسئولیت‌پذیری، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم می‌توان از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کرد و ایمنی شهروندان را در مناطق آبی ارتقا بخشید.

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