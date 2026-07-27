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تضمین آینده شغلی جوانان با ایجاد حلقه اشتغال میان کار و آموزش

تضمین آینده شغلی جوانان با ایجاد حلقه اشتغال میان کار و آموزش
کد خبر : 1819173
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فرماندار شهرستان جیرفت در آیین افتتاحیه مرکز هئیت امنایی فنی و حرفه ای با همکاری مجتمع معدنی طلایه داران مس جیرفت گفت: این اقدام گامی ارزشمند برای پاسخگویی به نیاز های منطقه است.

به گزارش خبرنگار ایلنای کرمان، روح بخش بیگ زاده  افزود: باتوجه به اینکه معیشت ۸۰ درصد مردم از کشاورزی است و متاسفانه این حوزه با مشکلاتی از جمله کمبود منابع آب و افزایش هزینه ها مواجه است باعث شده جوانان زیادی بیکار شوند. 

بیگ زاده بیان کرد: همکاری معدن طلایه داران مس در امر آموزش می تواند به کاهش نرخ بیکاری در جیرفت و جنوب کرمان موثر باشد.

فرماندار جیرفت گفت: کار در معدن بدون مهارت امکان پذیر نیست نیاز به تخصص آموزش و مهارت را دارد.

وی تصریح کرد: مهارت آموزی مرکز فنی و حرفه ای استان در کشور دارای رتبه ۴ و مرکز فنی و حرفه ای جیرفت در استان دارای رتبه ۲ می باشد.

فرماندار جیرفت گفت: اگر بخواهیم آینده شغلی جوانان را تضمین کنیم باید حلقه اشتغال میان کار و آموزش ایجاد کنیم.

میثم رفیعی رئیس مرکز فنی و حرفه ای جیرفت نیز در این مراسم گفت: مرکز هیئت امنایی فنی و حرفه ای با همکاری مجتمع معدنی طلایه داران مس جیرفت از ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی برخوردار است.

وی افزود: در مرکز فنی و حرفه ای جیرفت ۹۳ آموزشگاه در حوزه های مختلف پوشاک، زیبایی، صنایع غذایی، عکاسی و فیلمبرداری، حسابداری و ... در جهت توانمند سازی فعال هستند.

رفیعی بیان کرد: در حوزه صنعت کشاورزی و معادن ۷ کارگاه آموزشی وجود دارد که در زمینه های مرتبط دوره های  آموزشی برگزار می کنند.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای جیرفت تصریح کرد: سال ۱۴۰۴ در حوزه حمل و نقل و ناوگان جاده ای  ۷۰۰ نفر در دوره های آموزش‌ مهارتی شرکت داشته و گواهینامه آموزشی دریافت کردند.

رفیعی بیان کرد: در زمینه دیجیتال دوره فروش اینترنتی را برگزار شده است و  ۱۵۰ نفر در این دوره شرکت و گواهینامه آموزشی به شرکت کننده گان اعطا شده و تعدادی در این زمینه مشغول به کار هستند. 

وی با بیان اینکه هدف اصلی آموزش های ما تربیت نیروی انسانی ماهر متناسب با بازار کار است افزود: دوره های آموزشی برای معادن و مددجویان زندان نیز انجام شده است.

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