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بهسازی 70 کیلومتر از ایل‌راه‌های عشایری بخش کوهین قزوین به پایان رسید

بهسازی 70 کیلومتر از ایل‌راه‌های عشایری بخش کوهین قزوین به پایان رسید
کد خبر : 1818976
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رئیس اداره امور عشایر استان قزوین از اتمام عملیات مرمت، بهسازی و تسطیح 70 کیلومتر از راه‌های دسترسی عشایری در بخش کوهین خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سعید ابیت در این رابطه گفت: این عملیات در ادامه طرح‌های بهسازی راه‌های عشایری استان و بلافاصله پس از اتمام پروژه‌های مشابه در بخش طارم، از اواسط ماه گذشته در منطقه کوهین آغاز شده بود که تاکنون 70 کیلومتر از مسیرهای موردنظر اجرایی شده است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های لازم برای کوچ و اسکان عشایر در مناطق ییلاقی و قشلاقی، تأکید کرد: فرایند بهسازی ایل‌راه‌ها در مناطق عشایری استان قزوین به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و پیش‌بینی می‌رود در بخش کوهین، حدود 120 کیلومتر از مسیرهای دسترسی عشایر زیرپوشش این طرح قرار گیرد.

مدیر امور عشایر قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این پروژه‌ها ضمن ارتقای ایمنی تردد، بستر مناسبی برای بهبود معیشت و فعالیت‌های اقتصادی جامعه عشایری استان فراهم آورد.

 

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