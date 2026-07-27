آب شرب ۱۹ روستای کلاردشت پایدار میشود/ ارتقای تصفیهخانه کلنو
مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران از پیشرفت عملیات اجرایی تصفیهخانه آب شرب کلنو خبر داد و گفت: با تکمیل این پروژه، پایداری تأمین آب شرب ۱۹ روستای کلاردشت مرزنآباد افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا، بهزاد برارزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به روند اجرای پروژه تصفیهخانه آب شرب کلنو اظهار کرد: این پروژه یکی از طرحهای مهم تأمین آب شرب شهرستان کلاردشت است که با تکمیل و بهرهبرداری از آن، مشکل کمآبی ۱۹ روستای مناطق غربی شهرستان کلاردشت و بیرونبشم بخش مرزنآباد برطرف شده و پایداری تأمین آب شرب این مناطق بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
او افزود: عملیات بتنریزی آبگیر این پروژه به پایان رسیده و اجرای دیوارههای داخلی، ورودی آب و فیلترهای بتنی با سرعت در حال انجام است و تلاش میشود این طرح در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
برارزاده با بیان اینکه نصب فیلترهای جدید از مهمترین بخشهای این پروژه است، تصریح کرد: با تکمیل این بخش، ظرفیت تولید آب شرب افزایش مییابد و تصفیهخانه حتی در زمان افزایش کدورت رودخانه نیز بدون خروج کامل از مدار، با ظرفیت متناسب به فعالیت خود ادامه خواهد داد؛ موضوعی که تداوم تأمین آب شرب مشترکان را تضمین کرده و از بروز وقفه در خدماترسانی جلوگیری میکند.
او ادامه داد: همزمان با اجرای این طرح، عملیات اجرای کلکتور ۶۰۰ میلیمتری پاییندست تصفیهخانه رودبارک، اصلاح خطوط انتقال آب به مخازن لاهو و دوبال و نصب شیرآلات کنترلی بهمنظور مدیریت دبی و توزیع بهینه آب در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران همچنین از پیشرفت عملیات نوسازی تصفیهخانه آب شرب رودبارک خبر داد و گفت: فیلترهای فرسوده از مدار خارج و فیلترهای جدید نصب شدهاند و با تکمیل عملیات لولهگذاری و اتصالات، این مجموعه بهزودی وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
او در پایان با اشاره به اجرای همزمان پروژه احداث مخزن روستاهای اویجدان و لشسر خاطرنشان کرد: با تکمیل این طرحها، ظرفیت ذخیرهسازی آب، پایداری شبکه و کیفیت خدماترسانی به مشترکان شهرستان کلاردشت به میزان قابل توجهی ارتقا خواهد یافت.