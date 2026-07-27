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مدیرکل انتقال خون فارس تأکید کرد؛

توسعه زیرساخت‌ها برای تأمین پایدار خون در استان ضروری است

توسعه زیرساخت‌ها برای تأمین پایدار خون در استان ضروری است
کد خبر : 1818964
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مدیرکل انتقال خون فارس بر توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری پایگاه‌های اقماری استان تأکید کرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، نقش مهمی در تأمین مستمر خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی دارد.

به گزارش ایلنا، مجید اکبرزاده در نشست مدیران پایگاه‌های اقماری انتقال خون استان فارس که با هدف بررسی برنامه‌های توسعه‌ای، ارتقای بهره‌وری و رفع چالش‌های موجود برگزار شد با اشاره به نقش مهم پایگاه‌های انتقال خون در تأمین مستمر خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف تأکید کرد و برنامه‌های توسعه‌ای و اولویت‌های این پایگاه‌ها در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

وی توسعه فضاهای فیزیکی مراکز انتقال خون، پیگیری تخصیص زمین برای توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌ها و اعتبارات موجود را از اولویت‌های اداره‌کل انتقال خون استان فارس عنوان کرد.

مدیرکل انتقال خون فارس همچنین با اشاره به عملکرد پایگاه انتقال خون لامرد، تداوم فعالیت و خدمت‌رسانی این مرکز در شرایط بحرانی را نمونه‌ای از تلاش، تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان دانست و از اقدامات انجام‌شده در این زمینه قدردانی کرد.

در ادامه این نشست، راهکارهای افزایش بهره‌وری پایگاه‌های انتقال خون استان، مدیریت هزینه‌ها، استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره‌گیری هدفمند از منابع و اعتبارات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان نیز مدیران پایگاه‌های اقماری استان، مسائل، نیازها و دیدگاه‌های خود درباره روند فعالیت مراکز را مطرح کردند و موضوعات مرتبط با بهبود فرآیندها، ارتقای بهره‌وری و رفع چالش‌های موجود در دستور کار قرار گرفت.

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