به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شب گذشته در جلسه صحن علنی شورای شهر قزوین که با حضور سیدمحمد علمی سرپرست شهرداری قزوین برگزار شد، محسن حق‌شناس نایب‌رئیس و فاطمه اشدری رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر به صراحت خواستار بازگشتن ریل مدیریتی شهرداری قزوین به دوران مسعود نصرتی، شهردار اسبق قزوین و معاون عمرانی فعلی وزیر کشور شدند که سال 1396 با تصمیم شورای پنجم شهر قزوین که در اختیار اصلاح‌طلبان بود، از شهرداری قزوین کنار گذاشته شد.

مثل دوران نصرتی اختیارات شهردار به مدیران میانی تفویض شود

محسن حق‌شناس در این جلسه با استناد به عهدنامه 53 حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چهار مؤلفه «خراج و اقتصاد شهر»، «امنیت مردم»، «استصلاح اهل رشد (رشد و تعالی شهروندان)» و «عمارت بلاد (عمران و آبادی)» را به‌عنوان ارکان اساسی مدیریت شهری برشمرد و تأکید کرد که سخت‌ترین بخش، رشد فرهنگی و استصلاح مردم است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی شهردار قزوین، گفت: «شهردار قزوین موتور حرکت استان است؛ اگر او حرکت کند، استان به حرکت درمی‌آید و اگر چوب لای چرخ بگذارد، استان جا می‌ماند. پس جایگاه شهردار مرکز استان، جایگاهی استثنایی است.»

حق‌شناس در ادامه با اشاره به تجربه موفق مسعود نصرتی، شهردار اسبق قزوین تصریح کرد: «قبل‌تر که ما خدمت آقای دکتر نصرتی بزرگوار بودیم، بسیاری از کارها توسط مدیران میانی انجام می‌شد. دلیل ندارد که اختیارات مدیران زیردست را بی‌جهت کاهش دهیم. زمانی مدیر منطقه ما اختیاری بیشتر از شهردار داشت. خواهش من این است که به روال منطقی، این کار را کاملاً انجام دهید و اختیارات را به مدیران میانی تفویض کنید.»

نایب‌رئیس شورا با تأکید بر لزوم تغییر سیاست‌های ریز شهری، به گلایه‌های مردمی از بو گرفتن جوی‌آب‌ها، مزاحمت تیرهای چراغ برق در وسط گذرها و نیاز به اجرای پروژه‌های کوچک و سریع اشاره کرد و افزود: «مردم خواسته‌های شدنی دارند؛ باید سریع و شیرین پاسخ داد. نه گفتن به مردم هنر می‌خواهد، اما بسیاری از کارها شدنی است.»

حق‌شناس با یادآوری الگوی جهادی شهید تهرانی‌مقدم و تأکید بر نقش اخلاص در پیشرفت، گفت: «اگر اخلاص در کار باشد، یقیناً پیشرفت حاصل می‌شود. از شهردار قزوین سابقه چنین رویکردی را داریم و اگر اراده کند، می‌تواند جریان مدیریت شهری را به‌گونه‌ای به حرکت درآورد که خیرش به مردم برسد.»

مانند دوران نصرتی 9 + 1 شویم

فاطمه اشدری، عضو شورای شهر نیز در این جلسه گفت: متأسفانه گاهی برای انتخاب شهردار، سراغ گزینه‌های بیرونی می‌رویم، در حالی که حق مسلم مدیران با تجربه‌ای است که در همین شهر پرورش یافته‌اند و تعهد و تعلق خاطر به این خاک دارند.»

وی با اشاره به تجربه موفق شهرداری اسبق قزوین افزود: «جناب آقای نصرتی ثابت کردند که یک مدیر «خودی» و متعهد چه تأثیری می‌تواند بر سرنوشت شهر بگذارد. ایشان بود که ایده «قزوین، جاده ابریشم» را کلید زد و قزوین را به عنوان مقصد گردشگری و مسیر ارتباط با کشورهای همسایه مطرح کرد. این نشان می‌دهد که اعتماد به مدیران بومی، نه فقط یک شعار، بلکه یک استراتژی کارآمد برای درآمد پایدار و توسعه فرهنگی و اقتصادی است.»

اشدری با تأکید بر اینکه مدیران شهری باید دل به دل مردم بگذارند، خاطرنشان کرد: «ما در قزوین مدیرانی داریم که هم تحصیل‌کرده‌اند، هم تجربه دارند و هم دلسوز. نمونه‌اش آقای نصرتی و سایر مدیرانی که در دوره ایشان پای کار آمدند.

عضو شورای شهر در ادامه با تقدیر از زحمات شهرداران پیشین، بر لزوم همراهی شورا و شهرداری تأکید کرد و گفت: «مدیریت شهری یک کار تیمی است؛ همانطور که در دوره آقای نصرتی، تعامل شورا و شهرداری باعث شد طرح‌های کلان محقق شود، امروز هم امیدواریم با تکیه بر سرمایه‌های انسانی درون‌شهری، بتوانیم قزوین را به جایگاه واقعی خود برسانیم.»

وی در پایان با اشاره به ضرورت بهره‌مندی از توان بانوان نخبه در مدیریت شهری، ابراز امیدواری کرد که رویه انتخاب مدیران بومی و متعهد که با الگوی موفق آقای نصرتی به اثبات رسیده، در دوره جدید نیز تداوم یابد.

علمی را برای شهرداری الوند پیشنهاد داده بودم

فرج‌الله فصیحی رامندی، رئیس شورای شهر قزوین نیز در این جلسه گفت: زمانی که فرماندار البرز بودم، سیدمحمد علمی سرپرست فعلی شهرداری قزوین را برای شهرداری الوند پیشنهاد دادم، اما اعضای شورای شهر وقت الوند قبول نکردند و عزیز دیگری را شهردار کردند.

تفکر صباغی در مقابله با زیاده‌خواهان درست بود

همچنین علی فرمانی، عضو شورای شهر قزوین نیز در چرخشی عجیب نسبت به صحبت‌های 5 سال اخیر خود گفت: تفکر مهدی صباغی در مقابله با برخی زیاده‌خواهان در شهرداری قزوین درست بود، اما اعتقاد داشتم که این روش اشتباه بود و باید طور دیگری عمل می‌شد.

انتهای پیام/