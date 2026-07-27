نایبرئیس اتاق بازرگانی گرگان:
توسعه زیرساختهای ریلی اینچهبرون، لازمه افزایش ظرفیت تجارت و تأمین کالاهای اساسی است
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: توسعه زیرساختهای ریلی اینچهبرون، لازمه افزایش ظرفیت تجارت و تأمین کالاهای اساسی است وهماهنگی بیشتر میان مجموعههایی همچون راهآهن، گمرک و منطقه آزاد میتواند زمینه استفاده حداکثری از ظرفیتهای مرزی را فراهم کند.
به گزارش ایلنا از گلستان، علیمحمد چوپانی، با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساختهای حملونقل ریلی در مرز اینچهبرون، گفت: توسعه ظرفیتهای لجستیکی این منطقه میتواند نقش مؤثری در تسهیل واردات کالاهای اساسی، افزایش مبادلات تجاری و ارتقای جایگاه گلستان در کریدورهای ترانزیتی ایفا کند.
چوپانی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای مسئول افزود: در شرایطی که کشور نیازمند تسریع در تأمین کالاهای اساسی است، هماهنگی بیشتر میان مجموعههایی همچون راهآهن، گمرک و منطقه آزاد میتواند زمینه استفاده حداکثری از ظرفیتهای مرزی را فراهم کند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد اینچهبرون تصریح کرد: یکی از نیازهای مهم این منطقه، توسعه خطوط فرعی ریلی و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری قطارها است. ایجاد این زیرساختها امکان پذیرش همزمان قطارهای بیشتر را فراهم کرده و موجب کاهش زمان توقف واگنها و افزایش سرعت جابهجایی کالا خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی آمادگی مشارکت در اجرای این پروژهها را دارد، خاطرنشان کرد: در صورت فراهم شدن بسترهای لازم، فعالان اقتصادی میتوانند در توسعه خطوط ریلی و زیرساختهای لجستیکی سرمایهگذاری کنند که این اقدام علاوه بر تسهیل تجارت، به افزایش بهرهوری مرز اینچهبرون نیز کمک خواهد کرد.
چوپانی همچنین با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه برای تأمین کالاهای اساسی گفت: تجربه واردات کالا از کشورهای منطقه نشان داده است که در صورت فراهم بودن زیرساختها و تسهیل فرآیندها، امکان تأمین سریعتر نیازهای کشور وجود دارد و بخش خصوصی نیز آمادگی دارد نقش مؤثرتری در این زمینه ایفا کند.
وی در پایان تأکید کرد: با برنامهریزی، هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از توان بخش خصوصی، میتوان ظرفیتهای مرز اینچهبرون را به نحو مطلوبتری در خدمت توسعه تجارت، ترانزیت و تأمین کالاهای اساسی کشور قرار داد.