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همکاری اموال تملیکی و تعاون روستایی فارس برای رونق روستا بازارها

همکاری اموال تملیکی و تعاون روستایی فارس برای رونق روستا بازارها
کد خبر : 1818931
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مدیران کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعاون روستایی استان فارس، با هدف تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و زیرساختی موجود، درباره توسعه تعاملات مشترک و استفاده مطلوب از ظرفیت انبارهای اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان شیراز گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور معاونان تعاون روستایی استان، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان شیراز و مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان شیراز برگزار شد، ظرفیت‌های موجود در انبارهای اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان شیراز و نحوه بهره‌برداری مطلوب از این زیرساخت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر پیگیری راهکارهای عملیاتی برای توسعه همکاری‌ها تأکید شد.

ظرفیت تعاون روستایی برای رونق «روستا بازارها»

مدیر تعاون روستایی استان فارس در این نشست با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه تعاون روستایی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود در اموال تملیکی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت بخش بازرگانی و رونق «روستا بازارها» داشته باشد.

سید احمد احمدی‌زاده افزود: شبکه تعاون روستایی با تکیه بر زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود، آمادگی دارد در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم، تقویت چرخه اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات، همکاری متقابلی با اداره‌کل اموال تملیکی استان فارس داشته باشد.

آمادگی اموال تملیکی برای همکاری با تعاون روستایی

در ادامه، مدیرکل اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان فارس نیز با ابراز خرسندی از فضای تعاملی ایجادشده، بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

امان‌الله نامداری گفت: همکاری‌های بین‌بخشی میان سازمان اموال تملیکی و تعاون روستایی می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری از منابع و امکانات استان داشته باشد.

وی با اعلام آمادگی اداره‌کل اموال تملیکی استان فارس برای استفاده از زیرساخت‌های شبکه تعاون روستایی، بر همکاری در مسیر هم‌افزایی، اجرای تعهدات مشترک و رفع مسائل موجود تأکید کرد.

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