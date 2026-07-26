به گزارش ایلنا از بندرعباس، آیین تودیع و معارفه ذیحساب اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با حضور مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مدیران و مسئولان برگزار شد.

مهدی دسینه در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر هرمزگان در حوزه گردشگری اظهار داشت: هرمزگان، به‌ویژه جزایر راهبردی آن، از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری کشور هستند و توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد اشتغال پایدار، جذب سرمایه‌گذاران و رونق اقتصادی استان باشد.

وی با اشاره به جایگاه اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مسیر توسعه استان افزود: با توجه به رویکرد استاندار هرمزگان در توسعه اقتصاد مبتنی بر گردشگری، این مجموعه از جایگاهی مهم، اثرگذار و راهبردی برخوردار است و اجرای برنامه‌های این حوزه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی هرمزگان ایفا کند.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در ادامه با تشریح نقش ذیحسابان در دستگاه‌های اجرایی گفت: ذیحسابان صرفاً مسئول انجام امور مالی نیستند، بلکه به عنوان امین بیت‌المال و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وظیفه صیانت از منابع عمومی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی، ایجاد شفافیت، پیشگیری از بروز تخلفات و استقرار انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند.

دسینه تأکید کرد: برقراری نظم مالی گاهی تنها در سایه سخت‌گیری، دقت و پایبندی به چارچوب‌های قانونی میسر می‌شود و این سخت‌گیری نه مانعی برای پیشبرد امور، بلکه تضمین‌کننده سلامت مالی، حفظ حقوق بیت‌المال و ایجاد اعتماد در نظام اداری است. تعامل مناسب میان مدیران دستگاه‌های اجرایی و ذیحسابان نیز می‌تواند ضمن تسریع در انجام امور، زمینه اجرای دقیق قوانین و ارتقای بهره‌وری را فراهم کند.

در این مراسم، از خدمات و تلاش‌های امین معلمی در دوران تصدی مسئولیت ذیحسابی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تقدیر شد. مهدی

دسینه با قدردانی از عملکرد وی، نقش ذیحسابان را در حفظ انضباط مالی و پشتیبانی از برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها ارزشمند توصیف کرد.

همچنین با ابلاغ حکم، سارا دانشور به عنوان ذیحساب جدید اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان معرفی شد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان ضمن تبریک این انتصاب، ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از دانش، تجربه و تعامل سازنده میان مدیریت دستگاه و ذیحساب، مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با شتاب بیشتری دنبال شود.

در این مراسم، مهندس شهرزاد مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان نیز با قدردانی از خدمات ذیحساب پیشین، بر اهمیت تعامل و هماهنگی میان ذیحساب و مجموعه مدیریتی در پیشبرد اهداف سازمان تأکید کرد.

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