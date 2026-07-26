معاون باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد:
پیشگامی استان مرکزی در بهرهگیری از فناوریهای هوشمند در گلخانهها / افزایش 4 برابری برداشت نسبت به واحدهای سنتی
استفاده از اینترنت اشیا از برنامههای در دست اقدام است
معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: این استان در بهرهگیری از فناوریهای هوشمند در گلخانهها از استانهای پیشگام کشور به شمار میرود. بومیسازی تکنولوژی گیاهپالایی و انتقال آلارمهای هوشمند گیاه به سامانه کنترل و در مجموع استفاده از اینترنت اشیا از جمله برنامههای در دست اقدام است.
به گزارش ایلنا، احمد اسدی به ظرفیتهایی گلخانهای استان اشاره داشته و افزود: استان مرکزی به دلیل برخورداری از سطح وسیع گلخانهها و قدمت طولانی در این صنعت، به عنوان عضو اصلی کمیته مؤسسه تحقیقات گلخانهای کشور انتخاب شده و در حوزه ورود فناوریهای نوین، اظهارنظرهای بسیاری برای ارائه در دست دارد.
وی به وجود گلخانههای تمامهوشمند شاخص در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: یکی از پروژههای موفق این استان، گلخانه هوشمند با سیستم زمینگرمایی (ژئوترمال) است که با مدیریت هوشمند سیستمهای حرارتی، برودتی و رطوبتی، علاوه بر پردازش اطلاعات هواشناسی، مصرف انرژی را تا 28 درصد کاهش میدهد.
معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: در سیستمهای پیشرفته مذکور، از فناوری اینترنت اشیا برای مدیریت یکپارچه تغذیه و آبیاری استفاده میشود. به شیوهای که پساب تولیدی پس از سنجش، تصفیه و ضدعفونی با اشعه، به چرخه تولید بازمیگردد. این امر نقش مؤثری در جلوگیری هدررفت منابع آبی دارد.
اسدی افقهای پیشرو و چالشهای موجود اشاره داشته و تصریح کرد: انتقال تکنولوژی گیاهپالایی که در آن گیاه قادر است نیازها، کمبود عناصر یا ابتلای به آفات را به صورت هوشمند اعلام کند، از اهداف اصلی سازمان است. اما متأسفانه به دلیل محدودیتهای بینالمللی و تحریمها، اجرای این تکنولوژی با وقفه مواجه شده است.
وی به هزینههای هوشمندسازی اشاره کرده و بیان داشت: هماکنون 5 تا 7 درصد گلخانههای استان مرکزی به فناوریهای هوشمند مجهز هستند. باید در نظر داشت که چالش اصلی در توسعه این تکنولوژی، هزینههای بسیار بالای اجرا است، به گونهای که هوشمندسازی هر هکتار گلخانه به 20 تا 25 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: اجرای این پروژهها بدون اختصاص تسهیلات حمایتی دشوار است. بر این اساس سیاست سازمان بر جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی متمرکز شده که این گام موفق و سرمایهگذاران سایر صنایع به ورود و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مدرن تمایل نشان دادند.
اسدی ابراز داشت: 30 تا 35 هکتار از مجموع 850 هکتار گلخانههای استان مرکزی به فناوریهای هوشمند مجهز هستند و میانگین برداشت محصول در این گلخانهها به دلیل بهرهوری حداکثری از منابع، تا 4 برابر نسبت به واحدهای سنتی افزایش یافته است و نشاندهنده تأثیر شگرف فناوری بر ارتقاء عملکرد و کیفیت محصول است.
وی اضافه کرد: بازگشت سرمایه در پروژههای گلخانهای با وجود هزینههای اولیه 20 تا 25 میلیارد ریالی برای هر هکتار، در صورت اجرای صحیح و مدیریت بهینه، به طور میانگین در بازه زمانی 2 تا 3 سال محقق میشود که این فرایند جذابیت اقتصادی چنین پروژههایی را برای سرمایهگذاران بخش خصوصی دوچندان کرده است.
معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: هرچند محدودیتهای بینالمللی مانع از دسترسی مستقیم و سهل کشور ایران به چنین تکنولوژیهایی شده است، اما سازمان جهاد کشاورزی استان با امید به بهبود شرایط، تمام توان خود را برای جذب سرمایهگذاران غیرکشاورزی و توسعه این زیرساختها بکار گرفته است.
اسدی بر نقش راهبردی این صنعت در امنیت غذایی تأکید داشته و افزود: هوشمندسازی گلخانهها نه تنها ضامن تأمین پایدار محصولات کشاورزی در سفره شهروندان است، بلکه با مدیریت دقیق نهادهها، مصرف آب و انرژی را به حداقل میرساند. این دستاورد، گامی بلند در راستای توسعه پایدار کشاورزی استان محسوب میشود.