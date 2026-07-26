آغاز مرحله دوم عملیات مرمت محوطه باستانی سیلک کاشان

به گزارش ایلنا از اصفهان، امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان اظهار داشت: در ادامه برنامه‌های حفاظتی و ساماندهی محوطه‌های تاریخی استان، عملیات اصلاح و ساماندهی بخش ورودی محوطه باستانی سیلک کاشان و تکمیل فنس‌کشی پیرامون این اثر شاخص تاریخی بااعتباری بالغ‌بر 4 میلیارد ریال توسط اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان انجام شد.

وی ادامه داد: در این مرحله، مسیر منتهی از تپه جنوبی محوطه باستانی سیلک به محدوده پارکینگ و ورودی مجموعه ساماندهی شد تا ضمن تسهیل تردد بازدیدکنندگان، شرایط مناسب‌تری برای حفاظت از عرصه این محوطه ارزشمند و مدیریت ورود گردشگران فراهم شود.

کرم‌زاده با تأکید بر اهمیت محوطه باستانی سیلک به‌عنوان یکی از کهن‌ترین مراکز استقرار انسانی در فلات ایران، افزود: حفاظت اصولی از این محوطه ثبت ملی، نیازمند اجرای مستمر اقدامات حفاظتی، مرمتی و ساماندهی زیرساخت‌ها است و این اداره‌کل با برنامه‌ریزی منسجم، روند اجرای این اقدامات را دنبال می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مرحله دوم عملیات نیز به‌زودی آغاز خواهد شد که در این مرحله، مرمت بخش‌های آسیب‌دیده با اجرای کاه‌گل حفاظتی و همچنین اصلاح آبراهه‌های محوطه باهدف جلوگیری از آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: صیانت از محوطه باستانی سیلک، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستان‌شناسی کشور و نماد هویت تاریخی کاشان، از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان است و اجرای طرح‌های حفاظتی و ساماندهی این مجموعه با رعایت کامل ضوابط و اصول تخصصی میراث‌فرهنگی ادامه خواهد یافت.

تپه سیلک، منطقه‌ای باستانی در جنوب غربی کاشان است که با هشت هزار سال قدمت، یکی از قدیمی‌ ترین شهرهای ایران و تمدن‌های شناخته‌شده در جهان محسوب می‌شود. تپه سیلک که در ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ با شماره ۳۸ در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت، از جاهای دیدنی کاشان به شمار می‌رود که آثار دوران مختلف تمدن بشری شامل عصر نوسنگی، عصر مس و سنگ، دوران شهرنشینی، عصر آهن و دوره ماد را در خود جای داده است.

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