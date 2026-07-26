شناسایی و دستگیری 7 حفار غیرمجاز در شهرستان فراهان

به گزارش ایلنا، سعید نیکنام افزود: این حفاری غیرمجاز در محدوده‌ای بین 2 روستای عزیزآباد و جونوش از توابع شهرستان فراهان انجام شده است. بررسی‌های اولیه نشان داده که عمق حفاری به حدود 5 متر رسیده است.

وی به فرایند دستگیری حفاران غیرمجاز اشاره کرده و ادامه داد: این افراد در جریان رصد و پیگیری‌های انجام‌شده شناسایی و در محل دستگیر شدند. درباره کشفیات احتمالی این پرونده تاکنون گزارشی اعلام نشده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فراهان به آثار تاریخی منطقه اشاره کرده و اظهار داشت: این شهرستان 130 اثر تاریخی شناسایی‌شده دارد که 80 اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

انتهای پیام/