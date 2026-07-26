پلیس آستانه‌ اشرفیه مانع از خودکشی پسر ۱۸ ساله شد

به گزارش ایلنا از رشت، فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: ماموران انتظامی این شهرستان با حضور و اقدام به موقع، مانع از خودکشی پسر ۱۸ ساله شدند.

سرهنگ «محمدرضا رحمانی» در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی در پی دریافت خبری مبنی بر اقدام فردی به جهت حلق آویز کردن خود در یکی از محله‌های بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی درادامه افزود: ماموران انتظامی شهرستان به سرعت وارد منزل شده و فرد مذکور را به مراکز درمانی منتقل کرده و با انجام عملیات احیا از مرگ حتمی نجات دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان ریشه‌یابی مشکلات شخصی و اختلافات خانوادگی را نیازمند بهره‌گیری از روانشناسان مجرب دانست و خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای دریافت هرگونه مشاوره در خصوص رفع مشکلات شخصی خود به مشاوران انتظامی مستقر در کلانتری‌ها یا مرکز مشاوره معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس گیلان مراجعه و از خدمات ارائه شده در این مراکز بهره‌مند شوند.

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