تشکیل پرونده برای ۱۳۲ شهید جنگ تحمیلی سوم در خوزستان / تقدیم ۱۴۴ شهید از آغاز جنگ تاکنون

وی با بیان اینکه جامعه هدف بنیاد شهید خوزستان در ایام اربعین امسال حدود ۳۷۰ هزار نفر است، افزود: در این چارچوب، ۵۵ موکب با محوریت خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران در مسیر تردد زائران اربعین فعال شده و بنیاد شهید استان پشتیبانی از این موکب‌ها را انجام می‌دهد.

فعالیت ۹ غرفه فرهنگی و هفت غرفه خدماتی در چذابه

مدیرکل بنیاد شهید خوزستان ادامه داد: در ایام اربعین، ۹ غرفه فرهنگی و هفت غرفه خدماتی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان پیش‌بینی شده که با توجه به شرایط پایانه مرزی شلمچه و تهاجم ددمنشانه آمریکای جنایتکار، غرفه‌های فرهنگی این مجموعه در پایانه مرزی چذابه متمرکز شده‌اند.

وی زمان فعالیت غرفه‌های فرهنگی بنیاد شهید استان در پایانه مرزی چذابه را از ۶ تا ۱۵ مردادماه اعلام کرد و گفت: این غرفه‌ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، معرفی سیره شهدا و ارائه خدمات فرهنگی به زائران اربعین برپا شده‌اند.

حسینی با اشاره به عناوین غرفه‌های فرهنگی افزود: غرفه «هم‌عهدی با شهدا»، غرفه ویژه «رهبر شهید انقلاب»، غرفه «از شهید بگو» با هدف تولید محتوای تصویری، غرفه «امید ایران»، غرفه «برای تو»، غرفه «قهرمان من» ویژه کودکان و نوجوانان، غرفه ختم قرآن و صلوات به نیابت از شهدا، غرفه «نائب‌الشهید»، غرفه محصولات فرهنگی، غرفه مقاومت اسلامی و «راویان پیشرفت» از جمله بخش‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده در این برنامه است.

وی بیان کرد: در بخش خدماتی نیز غرفه‌هایی برای ارائه خدمات پشتیبانی، اتاق سبز، اسکان مهمانان ویژه، خدمات سلامت ویژه جانبازان به‌ویژه جانبازان شیمیایی، خدمات تعمیر ویلچر، استقرار بیمه دی، پذیرایی و توزیع آب و شربت و همچنین غرفه اطلاع‌رسانی، مصاحبه و خبر در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بنیاد شهید خوزستان همچنین از اعزام تعدادی از خانواده‌های شهدا به عتبات عالیات خبر داد و گفت: روزهای هفتم و هشتم مردادماه، جمعی از خانواده‌های شهدای مدرسه میناب و کشتی دنا به کربلای معلی اعزام می‌شوند و بنیاد شهید خوزستان یک روز میزبان این عزیزان خواهد بود.

وی افزود: همچنین خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی سوم نیز در برنامه‌های اعزام به عتبات عالیات مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تشکیل پرونده برای ۱۳۲ شهید در خوزستان

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه خوزستان در تقدیم شهدا اظهار کرد: خوزستان از استان‌هایی است که شهدای فراوانی را تقدیم انقلاب کرده و در جنوب جنگ تحمیلی سوم نیز تعدادی از نیروهای نظامی، انتظامی و مردمی و جان‌برکف نیز سه شهادت رسیدند اما با این وجود دلاور مردان این خطه با حضور شبانه‌روزی در محل خدمت خود و در میدان، نقش مهمی در دفاع از امنیت کشور ایفا می کنند.

وی با بیان اینکه همه شهدا قهرمانان ملت ایران هستند، گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۱۳۲ شهید در خوزستان شناسایی و پرونده آنان در بنیاد شهید استان تشکیل شده که از این تعداد، ۶۱ شهید مجرد و ۷۱ شهید متاهل بوده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: حدود ۱۷۰ نفر از فرزندان این شهدا نیز تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به پراکندگی شهدای استان ادامه داد: شهرستان‌های اهواز، اندیمشک، دزفول، ایذه، آبادان، باغملک، رامهرمز، شوش و گتوند از جمله شهرستان‌هایی هستند که بیشترین تعداد شهدا را در جنگ تحمیلی سوم تقدیم نظام کردند.

حسینی گفت: اهواز بیشترین آمار شهدا را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستان‌های اندیمشک، دزفول، ایذه، آبادان، باغملک، رامهرمز، شوش و گتوند قرار دارند.