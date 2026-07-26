مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: بر پایه آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، امروز یکشنبه گرم‌ترین روز استان در نیمه نخست مردادماه پیش‌بینی می‌شود، استقرار پرارتفاع جنب‌حاره‌ای و پایداری جو، موجب افزایش محسوس دما و حاکمیت شرایطی کاملاً تابستانه و آرام در اغلب مناطق استان شده است.

وی با بیان اینکه بر این اساس، بیشینه دمای هوا در شهرستان‌های مرکزی و شهرستان خلخال بین ۳۴ تا ۳۶ درجه سانتی‌گراد و در شهرستان‌های گرمسیر شمالی و به‌ویژه شهرستان کوثر، بین ۳۸ تا ۴۳ درجه سانتی‌گراد انتظار می‌رود، گفت: این وضعیت، به‌ویژه در ساعات میانی روز تا اوایل عصر، می‌تواند موجب تنش گرمایی قابل توجه شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: با توجه به تداوم هوای گرم و احتمال بروز تنش حرارتی، رعایت مفاد هشدار سطح زرد شماره ۱۶ اداره‌کل هواشناسی استان اردبیل اکیداً توصیه می‌شود.

کوهی اضافه کرد: در این راستا، مدیریت بهینه مصرف آب و برق، خودداری از فعالیت‌های سنگین و طولانی‌مدت در فضای باز، به‌ویژه در ساعات اوج گرما، توجه ویژه به گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی و نیز رعایت توصیه‌های بهداشتی به‌منظور پیشگیری از گرمازدگی، ضروری است.

وی با اشاره به اینکه لازم است از هرگونه اقدامی که احتمال وقوع یا تشدید آتش‌سوزی در مراتع، جنگل‌ها و پوشش گیاهی خشک را افزایش می‌دهد، به‌طور جدی خودداری شود، گفت: از روز دوشنبه با تقویت نسبی جریانات شمالی، ابتدا در شهرستان‌های مرکزی و جنوبی استان کاهش موقتی دما رخ خواهد داد و این کاهش در روز سه‌شنبه به شهرستان‌های گرمسیر شمالی نیز گسترش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: با این حال، این کاهش دما پایدار نخواهد بود و از روز چهارشنبه، در پی تقویت مجدد پرارتفاع جنب‌حاره‌ای و هم‌زمان با تضعیف زبانه‌های پرفشار سطح زمین، روند افزایشی دما بار دیگر در سطح استان آغاز می‌شود؛ هرچند انتظار می‌رود شدت گرما به مقدار ثبت‌شده در امروز نرسد. در دو روز پایانی هفته، در شهرستان‌های مرکزی و خلخال، شرایط دمایی نسبتاً خنک‌تری حاکم خواهد شد.

کوهی افزود:از نظر شرایط باد، در روزهای دوشنبه و پنجشنبه، در برخی نواحی، وزش باد گاهی می‌تواند نسبتاً شدید باشد. بار دیگر تأکید می‌شود که این شرایط، در کنار هوای گرم و پوشش گیاهی خشک، می‌تواند خطر گسترش سریع آتش‌سوزی در مراتع و اراضی مستعد، به‌ویژه در نواحی گرمسیر شمالی و شهرستان کوثر، را افزایش دهد.

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