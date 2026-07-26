کاهش ۵ درصدی بار پایه مصرف برق در شیراز/بار پایه به ۱۲۱۵ مگاوات رسید

به گزارش ایلنا، احمدرضا خسروی با اشاره به تأثیر همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهد بار پایه مصرف برق در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: در روزهای گذشته، بار پایه مصرف برق در حوزه مدیریت برق شیراز در ساعت ۱۵ به یک هزار و ۲۱۵ مگاوات رسید که این میزان در مقایسه با بار پایه یکهزار و ۲۸۴ مگاواتی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش پنج درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز این کاهش مصرف را حاصل همکاری و همدلی شهروندان و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف دانست و گفت: پویش «۲۵ درجه» نیز در این زمینه تأثیر مثبتی داشته است. این پویش با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش بار شبکه طراحی شده و از شهروندان می‌خواهد با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، ضمن کاهش مصرف برق، در حفظ منابع انرژی کشور نیز مشارکت کنند.

خسروی همچنین به اجرای برنامه‌های آموزشی «سبا» (سفیران بهینه‌سازی انرژی) اشاره کرد و افزود: این برنامه‌ها با هدف ارتقای آگاهی عمومی درباره مصرف بهینه انرژی و آموزش روش‌های صحیح استفاده از منابع انرژی اجرا شده و در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و کاهش هدررفت انرژی تأثیرگذار بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در شرایط کنونی کشور، بیان کرد: اهمیت صرفه‌جویی و مدیریت منابع انرژی به‌ویژه در دوره اوج مصرف برق دوچندان می‌شود. با توجه به ناترازی برق در کشور، همکاری و مشارکت شهروندان در کاهش مصرف بیش از پیش اهمیت دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از شهروندان خواست با تداوم روند صرفه‌جویی و رعایت الگوهای صحیح مصرف، در تأمین پایدار انرژی مشارکت کنند.

خسروی در پایان با قدردانی از همراهی مردم گفت: از تمامی شهروندانی که با همت و اراده خود در مسیر مدیریت مصرف انرژی گام برمی‌دارند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم و امیدواریم با استمرار این همکاری، آینده‌ای پایدارتر برای کشور رقم بخورد.

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