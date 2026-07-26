به گزارش ایلنا، جمشید رضایی در نشست راهبردی با حضور مدیران فرهنگی استان فارس و مسئولان مدیریت شهری صدرا، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این شهر، اظهار کرد: صدرا با اتکا به ظرفیت‌های جوان و پویای خود، گام در مسیر کسب عنوان «پایتخت کتاب ایران» گذاشته و فرایند آماده‌سازی برای حضور در دهمین جشنواره پایتخت کتاب ایران را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی پایتخت کتاب ایران صرفاً یک رقابت میان شهرها نیست، افزود: این رویداد فرصتی برای بالندگی فرهنگی، تقویت مشارکت اجتماعی و بازآفرینی سیمای فرهنگی شهرهاست. استان فارس با پیشینه درخشان فرهنگی و تجربه موفق شیراز و اوز در ادوار گذشته، اکنون می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهر صدرا، تجربه‌ای تازه را در این مسیر رقم بزند.

رضایی با تأکید بر ظرفیت‌های جمعیتی و آموزشی صدرا گفت: این شهر از جمعیتی جوان و رو به رشد و همچنین مراکز آموزشی متعدد برخوردار است و همین ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه تبدیل آن به الگویی پیشرو در ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی را فراهم کند. هدف ما این است که این ظرفیت‌ها در قالب برنامه‌هایی هدفمند، خلاقانه و پایدار به فعالیت‌های فرهنگی مؤثر تبدیل شوند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در ادامه، همراهی مسئولان مدیریت شهری و کارشناسان حوزه فرهنگ را زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکتی منسجم و هوشمندانه دانست و گفت: معرفی هویت بومی شهر صدرا، طراحی و اجرای طرح‌های خلاقانه و تقویت مشارکت شهروندان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه فعالیت‌های کتاب‌محور و ارتقای جایگاه فرهنگی این شهر در سطح ملی کمک کند.

وی با اشاره به استقبال شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر صدرا از این طرح، افزود: مقرر شد کارگروه ویژه پایتخت کتاب در ذیل سازمان فرهنگی شهرداری صدرا تشکیل شود و تدوین نقشه راه فرهنگی و برنامه‌ریزی برای حضور در دهمین جشنواره پایتخت کتاب ایران را در دستور کار قرار دهد.

رضایی تأکید کرد: هم‌افزایی میان مدیریت شهری و نهادهای تخصصی حوزه فرهنگ، زمینه را برای اجرای برنامه‌های مؤثر و پایدار در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی فراهم می‌کند و امیدواریم با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، شاهد گسترش فعالیت‌های فرهنگی و کتاب‌محور در شهر صدرا باشیم.

این نشست با حضور رضا انصاری، شهردار صدرا، روح‌الله شجاعیان، عضو شورای اسلامی شهر، خداکرم فیروزمند، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا، گلستانی، رئیس سازمان فرهنگی شهرداری صدرا، نیره محمدی، سرگروه فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و شهربانو زارعیان، کارشناس نشر کتاب اداره‌کل، برگزار شد.

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