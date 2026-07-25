به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات این خبر و معرفی اماکن پرخطر پرداخته و در این رابطه افزود: بخش عمده‌ای از حوادث غرق‌شدگی در استان مرکزی، عمدتاً در استخرهای کشاورزی، سدهای خاکی، رودخانه‌ها، اماکن و منابع آبی بدون ایمنی رخ داده است.

وی به مخاطرات شنا در چنین فضاهایی اشاره کرده و ادامه داد: بسیاری از این محیط‌های آبی به دلیل عمق نامشخص، جریان‌های زیرسطحی، اختلاف دمای آب و گل‌ولای و همچنین لجن دپو شده، حتی برای شناگران حرفه‌ای بسیار خطرناک و مرگ‌آفرین هستند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بر ضرورت توجه به هشدارهای ایمنی تأکید کرده و اظهار داشت: شنا در هر محل و مکانی بدون استانداردهای استخر، می‌تواند مرگ‌آفرین باشد.

ایران‌نژاد بر ضرورت جلوگیری از شنا در مکان‌های عنوان شده تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: رعایت توجه به هشدارهای ایمنی و پرهیز از شنا در اماکن و منابع آبی غیرایمن، مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری است.

وی بیان داشت: از شهروندان تقاضا می‌شود از شنا در این مکان‌ها با جدیت خودداری کنند. از خانواده‌ها نیز تقاضا می‌شود در روزهای گرم تابستان نظارت بیشتری بر کودکان و نوجوانان داشته باشند و اجازه ندهند آنان برای شنا یا آب‌تنی وارد مکان‌های غیرمجاز شوند.

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