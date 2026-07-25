مدیرعامل هلالاحمر استان خبر داد:
یک کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور زنجان به بیجار
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان به وقوع تصادف در یکی از محورهای استان اشاره کرده و گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری سمند و یک دستگاه کامیون در کیلومتر 72 محور مواصلاتی زنجان به بیجار، یک کشته و 2 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، حکمتالله هاشمی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری سمند و یک دستگاه کامیون در کیلومتر 72 محور مواصلاتی زنجان به بیجار، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان زنجان اعلام شد.
وی به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این راستا بلافاصله یک تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شد. پس از ارزیابی اولیه صحنه حادثه مشخص شد در این سانحه یک نفر جان خود را از دست داده و 2 نفر نیز مصدوم شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان اظهار داشت: نجاتگران هلالاحمر پس از انجام عملیات رهاسازی، پیکر فرد جانباخته را به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند. مصدومان حادثه نیز توسط عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.