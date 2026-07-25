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رئیس پلیس راه خراسان‌ جنوبی خبر داد:

2 کشته و یک مصدوم دستاورد برخورد پراید با تیر برق

2 کشته و یک مصدوم دستاورد برخورد پراید با تیر برق
کد خبر : 1818425
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رئیس پلیس راه استان خراسان‌ جنوبی گفت: وقوع حادثه رانندگی برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با تیر برق در روستای حاجی‌آباد واقع در دهستان باقران از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند، 2 کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی در رابطه با این سانحه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با تیر برق در روستای حاجی‌آباد واقع در دهستان باقران از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند، به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله مأموران پلیس و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند. مأموران پلیس با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه خودروی سواری پراید با تیر برق برخورد کرده و بر اثر این حادثه رانندگی 2 نفر کشته شده و یک نفر نیز مصدوم شده است.

رئیس پلیس راه استان خراسان‌ جنوبی به علت وقوع این حادثه رانندگی اشاره کرده و اظهار داشت: علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه بی‌احتیاطی از جانب راننده خودروی پراید به‌ علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی ازسرعت مطمئنه تشخیص داده شده است.

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