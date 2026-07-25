4 کشته و 5 مصدوم دستاورد حادثه ریزش دیوار در شهرک صنعتی طرق

به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم محسن اسدی افزود: گزارشی مبنی بر ریزش دیوار در محل گودبرداری یک پروژه عمرانی در شهرک صنعتی طرق، به سامانه 125 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گزارش شد. بلافاصله نیروهای نیروهای عملیاتی از 4 ایستگاه به محل وقوع حادثه اعزام شدند و عملیات نجات آغاز شد.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان این اتفاق اشاره کرده و ادامه داد: در این حادثه 4 نفر از کارگران در دم جان خود را از دست دادند که به تأیید عوامل اورژانس در محل وقوع حادثه رسید. همچنین 5 نفر نیز مصدوم شدند که با همکاری نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی از زیر آوار خارج شده و توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به اقدامات عملیاتی انجام شده برای رسیدگی به وضعیت حادثه ریزش دیوار در شهرک صنعتی طرق اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: عملیات آواربرداری و جست‌وجو برای اطمینان از عدم حضور مصدومان احتمالی حادثه، با دقت و سرعت عمل بالا انجام شد.

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