به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی رستمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران، با قدردانی از حضور مردم در آیین تشییع شهدای اخیر و برنامه‌های اجتماعی استان، اظهار کرد: حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع شهدا و همچنین تجمعات مردمی، جلوه‌ای از وحدت و انسجام اجتماعی بود و این حضور در حافظه تاریخی استان ماندگار خواهد شد.

وی با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی افزود: خدمت به زائران امام حسین(ع) صرفاً یک مأموریت اداری نیست، بلکه امانتی بر دوش همه دستگاه‌های اجرایی است و هیچ‌گونه کم‌کاری در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.

استاندار مازندران با تأکید بر وفاق میان مدیران استان گفت: امروز میان مدیران اجرایی، فرمانداران، دستگاه‌های امنیتی و نمایندگان مجلس همدلی و هماهنگی مطلوبی وجود دارد و این انسجام با هدایت نماینده ولی‌فقیه در استان تقویت شده است.

یونسی رستمی با اشاره به مشکلات انباشته‌شده زیرساختی استان تصریح کرد: قابل قبول نیست که پس از دهه‌ها همچنان پروژه‌هایی مانند فاضلاب، پسماند، آب شرب و ناترازی انرژی از مسائل اصلی استان باشد. امروز با حمایت دستگاه قضایی، اجرای پروژه‌های زیربنایی با جدیت آغاز شده و بسیاری از آن‌ها به مرحله اجرا رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه مازندران با وجود برخورداری از منابع فراوان، همچنان با تنش آبی مواجه است، گفت: اجرای طرح‌های انتقال آب، آغاز عملیات سدهای زارم‌رود و کسلیان، تکمیل خطوط انتقال از سد گلورد و تأمین آب پایدار برای شهرهای مختلف استان از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه آب است.

استاندار مازندران همچنین از افزایش ظرفیت تولید برق استان خبر داد و افزود: طی ماه‌های گذشته حدود ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت شبکه برق استان افزوده شده و تا پایان سال نیز صدها مگاوات دیگر وارد مدار خواهد شد تا بخش مهمی از ناترازی برق برطرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت پسماند را یکی از اولویت‌های اساسی استان دانست و گفت: پروژه‌های ساماندهی پسماند در اغلب شهرهای استان در حال اجراست و در شهرستان بابل نیز با تأمین زمین، سایت مدرن مدیریت پسماند احداث خواهد شد.

یونسی رستمی با انتقاد از برخی اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها به جای تسهیل امور، مانع توسعه هستند. اگر مدیری نتواند رضایت مردم و مجموعه مدیریتی استان را جلب کند، ادامه فعالیت او قابل دفاع نخواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات حوزه کشاورزی تأکید کرد: توسعه مازندران تنها با تکیه بر کشاورزی سنتی و کم‌بازده ممکن نیست و باید با حرکت به سمت کشاورزی نوین، اقتصاد سبز، فناوری‌های پیشرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه جهش اقتصادی استان فراهم شود.

استاندار مازندران ادامه داد: دیگر نباید صرفاً به افزایش مرغداری یا فعالیت‌های سنتی اکتفا کنیم؛ مسیر توسعه استان از اقتصاد دانش‌بنیان، نوآوری و فناوری می‌گذرد و در این راستا ایجاد کارخانه نوآوری و توسعه اقتصاد سبز در دستور کار قرار گرفته است.

وی از تشکیل شورای استانداران شمال کشور برای پیگیری مشکلات مشترک استان‌های شمالی خبر داد و گفت: موضوعاتی مانند پسروی دریا، مدیریت نوار ساحلی، رفع موانع تولید و تأمین منابع پایدار از طریق ارائه طرح‌ها و لوایح مشترک در این شورا دنبال می‌شود.

یونسی رستمی با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی استان خاطرنشان کرد: بسیاری از پروژه‌های مهم از جمله پسماند، فاضلاب، آزادسازی خودروها، ساماندهی بندر امیرآباد و حل مشکلات اجرایی با حمایت دستگاه قضایی به نتیجه رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه مدیران باید نتیجه‌محور باشند، گفت: حضور میدانی مدیران در کنار مردم، شنیدن مطالبات و حل مشکلات از نزدیک، رمز موفقیت مدیریت استان است و توسعه پایدار مازندران تنها با همدلی، تصمیم‌گیری علمی و اقدام عملی محقق خواهد شد.

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