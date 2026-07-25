فیاضی: همافزایی مدیران، حلقه مفقوده حل چالشهای مازندران است/ ترک فعل در حوزه آب، خاک و برنج باید پیگیری شود
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات مازندران ناشی از ضعف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است، گفت: ترک فعل در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، آب و خاک و همچنین تصمیمات نادرست در بخش کشاورزی باید بهصورت جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالوحید فیاضی عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران، با اشاره به ظرفیتها و چالشهای استان اظهار کرد: مازندران استانی سرشار از ظرفیتهای طبیعی، کشاورزی و اقتصادی است، اما در کنار این ظرفیتها با چالشهای متعددی از جمله مسائل مربوط به آب، دریا، جنگل، خاک و تغییر کاربری اراضی مواجه است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات استان ریشه در ضعف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی دارد، افزود: مدیران استان همگی پای کار هستند، اما در برخی موارد همافزایی لازم میان دستگاهها وجود ندارد و اختلافنظرها باعث میشود مسائل استان به جای حل شدن، پیچیدهتر شود.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، شورای اداری استان را فرصت مناسبی برای همفکری و رفع اختلافات مدیریتی دانست و تصریح کرد: بسیاری از مشکلات را میتوان با تعامل و گفتوگو میان مدیران حل کرد و ضرورتی ندارد همه مسائل به مراجع قضایی یا سطوح بالاتر ارجاع شود.
فیاضی با اشاره به موضوع ترک فعل در دستگاههای اجرایی گفت: در حوزه آب، خاک و منابع طبیعی که متعلق به بیتالمال و انفال است، هرگونه کوتاهی و ترک فعل باید مورد توجه قرار گیرد و مدیران نباید اجازه دهند چنین مواردی شکل بگیرد.
وی همچنین از لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت بهشدت انتقاد کرد و آن را نمونهای از ترک فعل در سطح ملی دانست و افزود: امضای این تصمیم در چنین مقطعی به ضرر کشاورزان مازندران است و نمایندگان مجلس باید با جدیت این موضوع را از وزیر جهاد کشاورزی پیگیری کنند.
نماینده مردم نور و محمودآباد با اشاره به مشکلات چندین ساله شهرکهای صنعتی استان اظهار کرد: اختلاف میان برخی دستگاهها از جمله منابع طبیعی و اوقاف موجب شده است بخشی از واحدهای تولیدی سالها با مشکل اسناد و مسائل حقوقی مواجه باشند؛ موضوعی که روند تولید و سرمایهگذاری را با مانع روبهرو کرده است.
فیاضی تأکید کرد: وقتی تولید محور استقلال اقتصادی کشور است، نباید اختلاف میان دستگاهها مانع فعالیت صنعتگران شود. انتظار میرود مدیران دستگاههای مختلف با تعامل و همدلی، مسائل را در داخل استان حلوفصل کنند.
وی با قدردانی از تلاشهای استاندار مازندران برای پیگیری مسائل استان گفت: نباید برای حل هر مشکل جزئی، استاندار ناچار به ورود مستقیم شود؛ مدیران دستگاهها باید با همکاری و مسئولیتپذیری، گرههای اجرایی استان را باز کنند و اجازه ندهند ترک فعل و ناهماهنگی، روند توسعه مازندران را با مشکل مواجه سازد.