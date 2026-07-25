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کشف لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق به ارزش 12 میلیارد ریال در قزوین

کشف لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق به ارزش 12 میلیارد ریال در قزوین
کد خبر : 1818369
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جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 2 هزارو 376 قلم لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق به ارزش 12 میلیارد ریال و دستگیری یک نفر توسط ماموران یگان امداد شهرستان قزوین خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای تداوم طرح های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران یگان امداد شهرستان قزوین حین کنترل خودروهای عبوری درعوارضی"قزوین-زنجان"به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: ماموران پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن، تعداد 2 هزارو 376 قلم لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بود، کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش ریالی محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 12 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

 

 

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