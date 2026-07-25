به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر اظهارداشت: در راستای طرح های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با موتورسیکلت های غیرمجاز، ماموران انتظامی بخش محمدیه شهرستان البرز حین گشت زنی در حوزه استحفاظی، یک دستگاه موتور سنگین غیرمجاز فاقد پلاک را در یک واحد صنفی مشاهده می کنند.

وی افزود: با بررسی های کارشناسی توسط ماموران مشخص شد، موتور فوق از نوع هندا 1300 سی سی غیرمجاز قاچاق است، که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده، که پس از هماهنگی با مرجع قضایی به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان بابیان اینکه ارزش موتورسنگین قاچاق برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 15 میلیارد ریال اعلام شده است، خاطرنشان کرد: مالک موتورسیکلت پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.

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