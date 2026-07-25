نماینده آمل: حمایت از برنجکاران، تسریع در ترخیص کالا و حفظ وفاق، اولویت امروز مازندران است
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و همدلی در شرایط کنونی کشور، خواستار تسریع در ترخیص کالا از بنادر، مدیریت واردات برنج در فصل برداشت و حمایت همهجانبه از کشاورزان مازندرانی شد و گفت: همه دستگاهها باید برای تأمین امنیت غذایی و تقویت تولید داخلی همافزا عمل کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا حاجیپور عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران، ضمن قدردانی از استاندار و مدیران استان برای برگزاری این نشست، بر ضرورت حفظ وفاق و همدلی میان مسئولان تأکید کرد و گفت: امروز بزرگترین سرمایه استان و کشور، اتحاد و انسجام میان مسئولان و مردم است و باید این سرمایه را برای عبور از چالشهای پیشرو حفظ کنیم.
وی با تقدیر از عملکرد دستگاههای اجرایی مازندران در همراهی با برنامههای ملی و همچنین حضور مؤثر در مراسم تشییع شهدای اخیر، افزود: همه دستگاههای استان در این رویدادها نقشآفرینی مناسبی داشتند که جای قدردانی دارد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد تخصصی در حوزههای مختلف استان اظهار کرد: مسائل و چالشهای مهم استان در حوزههای انرژی، امنیت غذایی، معادن و سایر بخشها در حال بررسی و آسیبشناسی است و مسئولان با هماهنگی در حال برنامهریزی برای مدیریت این موضوعات هستند.
حاجیپور با بیان اینکه دشمنان همواره درصدد ایجاد اختلال در کشور هستند، تصریح کرد: تنها راه عبور از این شرایط، تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، حفظ انسجام ملی و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی است.
وی یکی از ضرورتهای مهم استان را تسریع در فرآیند تخلیه و ترخیص کالا از بنادر دانست و گفت: با توجه به شرایط موجود، باید کالاهای اساسی پس از ورود به بنادر در کوتاهترین زمان ممکن ترخیص و به مراکز مصرف منتقل شوند تا هیچ خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.
نماینده آمل همچنین بر تأمین سوخت مورد نیاز بخشهای مختلف بهویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی تأکید کرد و افزود: لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه مشکل در این زمینه اندیشیده شود.
حاجیپور با اشاره به آغاز فصل برداشت برنج، مدیریت واردات این محصول را ضروری دانست و گفت: با پیگیری مجمع نمایندگان استان مازندران، واردات برنج در مقطع زمانی برداشت متوقف شد، اما همچنان باید نسبت به توزیع برنجهای وارداتی و جلوگیری از آسیب به بازار تولید داخلی حساسیت وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه امسال یکی از سختترین سالهای تولید برای برنجکاران بوده است، اظهار کرد: افزایش شدید هزینههای تولید، بهویژه قیمت کود شیمیایی، فشار زیادی به کشاورزان وارد کرده، اما با وجود این مشکلات، تولید برنج در مازندران نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
نماینده مردم آمل در پایان تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان باید در اولویت همه دستگاههای اجرایی باشد و مسئولان استان با تمام توان در کنار برنجکاران و فعالان بخش کشاورزی بایستند.