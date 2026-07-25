به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا چگنی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: مأموران انتظامی شهرستان آشتیان به هنگام کنترل محورهای مواصلاتی این شهرستان، 3 خودروی سواری حامل کالای قاچاق را شناسایی و در نهایت توقیف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروهای مذکور، تعداد 154 هزار نخ سیگار و 17 هزار عدد انواع مکمل ورزشی قاچاق کشف شد. ارزش کالاهای کشف شده در ارزیابی کارشناسان، 45 میلیارد و 990 میلیون ریال برآورد شده است. در رابطه با این پرونده، 4 نفر دستگیر شدند.

کشف 30 تن خوراک دام و طیور تقلبی در شهرستان زرندیه

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه به کشف محموله خوراک دام و طیور اشاره کرده و گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در این شهرستان موفق به کشف محموله‌ای از خوراک دام و طیور تقلبی شدند که با مخلوط کردن با مواد غیرمجاز، نظیر خاک، برای فروش آماده می‌شد.

سرهنگ سعید محمدی‌زاد به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان زرندیه پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر نگهداری مقادیر قابل توجهی خوراک دام در یک انبار، با بازرسی از محل مذکور، موفق به کشف 30 تن خوراک تقلبی شدند.

وی به ارزش تقریبی کالاهای کشف شده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: کارشناسان اقتصادی، ارزش تقریبی محموله خوراک دام و طیور کشف شده در شهرستان زرندیه را 3 میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. این انبار پس از تخلیه، به سازمان جهاد کشاورزی تحویل داده شد.

کشف 26 فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان ساوه

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: 26 فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان کشف شد و در این رابطه 5 سارق نیز شناسایی و دستگیر شدند. در پی وقوع چندین فقره سرقت در منطقه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مجتبی جمالی به دستگیری سارقان پرونده اشاره داشته و افزود: مأموران انتظامی شهرستان ساوه موفق شدند 5 متهم را در این رابطه شناسایی و دستگیر کنند. متهمان در بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب 26 فقره سرقت از اماکن خصوصی این شهرستان اعتراف کردند.

وی ادامه داد: این سارقان از تأسیسات و مشاعات ساختمانی، انبارهای مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های نیمه‌کاره و پارکینگ خودروها در سطح شهرستان ساوه سرقت کرده بودند. سارقان برای این متهمان پرونده تشکیل و برای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف 2 کیلوگرم تریاک در شهرستان دلیجان

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان به کشف مقادیری موادمخدر در این منطقه اشاره کرده و گفت: با تلاش مأموران پلیس، یک توزیع‌کننده اصلی موادمخدر در این شهرستان شناسایی و دستگیر شد. در این رابطه 2 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک نیز کشف شده است.

سرهنگ جعفر اسکینی افزود: در جریان عملیات مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان دلیجان، یکی از توزیع‌کنندگان موادمخدر در این منطقه شناسایی و دستگیر شد. در این رابطه 2 کیلوگرم تریاک کشف شده و متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

توقیف خودروی پراید با 160 میلیون ریال خلافی در شهرستان شازند

فرمانده انتظامی شهرستان شازند به توقیف یک خودروی سواری در منطقه به دلیل حجم بالای خلافی اشاره کرده و در این خصوص گفت: یک دستگاه خودروی سواری پراید به دلیل داشتن 160 میلیون ریال خلافی با هوشیاری مأموران گشت در این شهرستان توقیف شد.

سرهنگ علی یعقوبی به هوشیاری مأموران گشت در هنگام بررسی یک خودروی مشکوک اشاره داشته و افزود: این خودرو به دلیل رانندگی مخاطره‌آمیز متوقف و پس از استعلام، دارای 160 میلیون ریال جریمه بود. خودرو جهت انجام مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

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