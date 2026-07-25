مدیرکل میراثفرهنگی استان خبر داد:
توسعه همکاریهای مهارتی میراثفرهنگی و زندانهای استان مرکزی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی گفت: برنامهریزی برای انعقاد تفاهمنامه همکاری با ادارهکل زندانها با هدف آموزش صنایعدستی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای مددجویان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، حسین محمودی افزود: آموزشهای مهارتی، نقش کلیدی در بازتوانی اجتماعی و اشتغالآفرینی مددجویان و زندانیان ایفا میکند. در این راستا با توجه به ظرفیتهای بومی استان مرکزی، صنایعدستی بستری مناسب برای این فرایند است.
وی ادامه داد: بهرهگیری از تجربه استادکاران مجرب، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و اعطای گواهینامههای معتبر مهارتی، از محورهای اصلی تفاهمنامه پیشرو است که میتواند با تقویت خودباوری، بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه را تسهیل کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی بر همکاریهای بینبخشی تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: همافزایی دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف تربیتی و مهارتی مددجویان و زندانیان امری بسیار ضروری است.
محمودی تصریح کرد: تعاملات بینبخشی دستگاههای اجرایی با هدف گسترش فعالیتهای فرهنگی و مهارتی، به زودی در قالب یک تفاهمنامه رسمی اجرایی خواهد شد تا خروجی آن به اشتغال پایدار زندانیان و کاهش آسیبهای اجتماعی منجر شود.