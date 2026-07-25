دادستان مرکز مازندران:
مدیران ناتوان به جای ماندن، مسئولیت را واگذار کنند
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات استان ریشه در ضعف مدیریت دارد، گفت: مدیران باید با روحیه جهادی، پاسخگوی مردم باشند و اگر توان پیشبرد امور را ندارند، مسئولیت را به افراد توانمندتر واگذار کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیاکبر عالیشاه عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان مازندران با قدردانی از تلاشهای استاندار و مدیران استان، اظهار کرد: مهمترین سرمایه مازندران، مدیران اجرایی آن هستند و همه مدیران باید با الگوگیری از روحیه جهادی استاندار، مسئولیتپذیر بوده و با تمام توان برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.
وی با بیان اینکه همه مدیران در برابر مردم و خداوند مسئول هستند، افزود: هر یک از ما باید از خود بپرسیم آیا به اندازه مسئولیتی که برعهده داشتهایم برای مردم و نظام خدمت کردهایم یا خیر. برای حفظ این جایگاهها شهدا جان خود را فدا کردهاند و هیچ مسئولی نباید نسبت به وظایف خود بیتفاوت باشد.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اینکه کمکاری مدیران آثار خود را در جامعه و حتی زندگی شخصی آنان نشان خواهد داد، تصریح کرد: این استان بیش از هر زمان دیگری به کار مضاعف و مدیریت جهادی نیاز دارد و همه دستگاهها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
عالیشاه با اشاره به ظرفیتهای گسترده مازندران، گفت: از سواحل دریای خزر تا ارتفاعات دماوند، همه این ظرفیتها امانتی در اختیار مدیران استان است و باید از آنها برای توسعه و رفاه مردم بهره گرفت.
وی با انتقاد از استفادهنشدن مناسب از ظرفیت سواحل، افزود: سواحل نباید صرفاً هزینه و مسئولیت برای مدیران باشد، بلکه باید به فرصتی برای توسعه اقتصادی، گردشگری و ایجاد درآمد تبدیل شود.
دادستان مرکز مازندران حضور سالانه میلیونها مسافر در استان را فرصتی ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: باید از این ظرفیت برای معرفی توانمندیهای مازندران و همچنین مطالبهگری در سطح ملی برای رفع مشکلات استان استفاده شود.
عالیشاه با اشاره به معضل ساختوسازهای غیرمجاز، جنگلخواری، کوهخواری و تجاوز به اراضی ملی، گفت: این مشکلات با کمبود امکانات و نیروی انسانی در دستگاههای متولی تشدید شده است و بدون همافزایی همه نهادها امکان مقابله مؤثر با این تخلفات وجود ندارد.
وی همدلی میان مسئولان ارشد استان را یکی از مهمترین ظرفیتهای مازندران برشمرد و افزود: این همدلی باید حفظ شود، اما در کنار آن مدیران نباید از بیان ضعفها و ایرادهای یکدیگر پرهیز کنند؛ نقد دلسوزانه و تذکر بهموقع، لازمه اصلاح امور است.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ امید در جامعه، اظهار کرد: مدیران نباید با مشاهده موانع از ادامه مسیر ناامید شوند، بلکه باید با پیگیری مستمر مشکلات را برطرف کنند. نمونه آن نیز پروژههایی است که با وجود موانع متعدد، با پیگیری استاندار و مدیران استانی به نتیجه رسیده یا در مسیر حل قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت اجرای قانون و مسئولیتپذیری همه دستگاهها در حوزه مأموریتهای خود تأکید کرد.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اجرای قانون رفع تداخلات اراضی و تعیین تکلیف اسناد اشاره کرد و گفت: مردم نباید در پیچوخم بروکراسی و ترس مدیران از تصمیمگیری گرفتار شوند و دستگاههای مسئول باید با اراده و شجاعت برای حل مشکلات اقدام کنند.
وی با انتقاد از محافظهکاری برخی مدیران اظهار داشت: نباید ترس از تشکیل پرونده یا تبعات تصمیمگیری، موجب توقف امور مردم شود. مدیران باید مسئولانه تصمیم بگیرند و در صورت بروز اشتباه نیز آن را اصلاح کنند.
دادستان مرکز مازندران در پایان با بیان اینکه ریشه بسیاری از انحرافات و مشکلات موجود، ضعف مدیریت است، تصریح کرد: مدیری که توان اداره مجموعه خود را ندارد، بهتر است مسئولیت را به فردی واگذار کند که توانایی و انگیزه بیشتری برای خدمت به مردم داشته باشد.