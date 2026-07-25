قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با کاهش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه سوم تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۸۰ میلیون تومان
نیم سکه ۹۵ میلیون تومان
ربع سکه ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۵۳ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان معامله می شود.