قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه سوم تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۸۰ میلیون تومان

نیم سکه ۹۵ میلیون تومان

ربع سکه ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۵۳ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان معامله می شود.

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