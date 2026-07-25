به گزارش ایلنا، حسین اسدی افزود: سکوهای شناور با ظرفیت پمپاژ 400 لیتر بر ثانیه در دریاچه سد کمال صالح نصب شده و عملیات لایروبی رودخانه در بالادست سد کمال صالح نیز به طول 30 کیلومتر انجام شد. جانمایی بیش از 30 حلقه چاه پدافندی برای تأمین آب شهرستان اراک انجام شده و عملیات حفاری 19 حلقه چاه پدافندی نیز به پایان رسید. باید توجه داشت که این چاه‌ها امکان استفاده از منابع جایگزین را در شرایط اضطراری فراهم می‌کنند.

وی به دیگر فعالیت‌های در دست اقدام در راستای مدیریت تنش آبی شهرستان اراک و جلوگیری از هدررفت منابع تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین در ادامه اقدامات در نظر گرفته شده، برق 5100 حلقه چاه کشاورزی برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی در فصل‌های غیرزراعی قطع شده است. انشعاب آب پالایشگاه شازند از سد کمال‌صالح از آذر ماه سال 1403 قطع شده و نیاز آبی پالایشگاه شازند اکنون از منابع جایگزین تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی اظهار داشت: مخزن 2000 مترمکعبی و پست برق پروژه اضطراری تأمین آب شهرستان اراک با هدف افزایش پایداری شبکه در دست اجرا است و این پروژه تاکنون به پیشرفت فیزیکی 61 درصدی رسیده است. تکمیل مرحله سوم رینگ جنوبی این شهرستان نیز از دیگر اقدامات مؤثر در پایداری شبکه انتقال آب است. این اقدامات از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای حفاظت و تقویت منابع آبی است.

اسدی تصریح کرد: تکمیل 14 کیلومتر خط انتقال با قطرهای 600 تا 800 میلی‌متر در رینگ شهری اراک پیشنهاد شده است. همچنین ساخت یک مخزن ذخیره آب با ظرفیت 5000 مترمکعب نیز در این برنامه قرار دارد. اجرای این 2 پروژه حدود 2000 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. لایروبی 10 کیلومتر از رودخانه‌های حوزه سد کمال‌صالح و سرشاخه‌های رودخانه قره‌چای نیز پیشنهاد شده است که اجرای این برنامه نیز حدود 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی به دیگر اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت و مدیریت تنش آبی شهرستان اراک اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: بیش از 34 نشست تخصصی مدیریت تنش آبی با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است و تأمین، توزیع و مدیریت مصرف آب اراک در این نشست‌ها به صورت مستمر پیگیری می‌شود. باید توجه داشت که مدیریت مصرف و همراهی شهروندان نیز اقدامات اجرایی برای عبور از تنش آبی اراک را تکمیل می‌کند.

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