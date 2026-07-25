به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی به تشریح جزئیات این خبر و نحوه عملکرد باند سارقان کابل‌های برق اشاره داشته و افزود: بررسی‌هانشان می‌دهد اعضای این باند سرقت به صورت سازمان‌یافته و با استفاده از چند دستگاه خودرو اقدام به سرقت کابل‌های برق در نقاط مختلف شهر می‌کردند.

وی ادامه داد: این افراد در آخرین اقدام مجرمانه خود، کابل‌های اصلی 6 پست برق واقع در مناطق شیخ مفید (میمک یک)، 30 متری فوتبال کوچه حیدری، خرم چهارراه ستارخان، خیابان محسنی بن‌بست ایمان، خیابان نیسانیان کوچه کشیش و خیابان راهزان 15 متری سعدی را به سرقت برده بودند.

فرماندار شهرستان اراک از اقدام سریع و هماهنگ مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی این شهرستان قدردانی کرده و در این خصوص اظهار داشت: اعضای این باند پس از دستگیری، به ارتکاب جرائم خود اعتراف کردند و روند رسیدگی به پرونده آنان از طریق مراجع قضایی در حال انجام است.

حاج‌علی‌بیگی تصریح کرد: حفظ امنیت و صیانت از زیرساخت‌های عمومی از اولویت‌های مدیریت ارشد شهرستان اراک است. در این راستا با افرادی که به اموال عمومی و تأسیسات زیربنایی مرتبط با رفاه حال شهروندان تعرض کنند، بدون هیچ‌گونه اغماض و در چارچوب قانون برخورد قاطع خواهد شد.

وی بر ضرورت همراهی شهروندان با دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده و بیان داشت: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را در اسرع وقت به پلیس و نیز دستگاه‌های اجرایی مسئول اطلاع دهند تا از بروز خسارت به تأسیسات و خدمات عمومی جلوگیری شود.

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