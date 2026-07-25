فرماندار اراک خبر داد:
دستگیری اعضاء باند سارقان کابلهای برق در شهرستان اراک
فرماندار شهرستان اراک گفت: باند سارقان کابلهای برق که در بازه زمانی ماههای گذشته با سرقت از شبکه توزیع نیروی برق موجب اختلال در ارائه خدمات به شهروندان شده بود، در جریان یک عملیات مشترک اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی شناسایی شده و اعضاء آن نیز دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاجعلیبیگی به تشریح جزئیات این خبر و نحوه عملکرد باند سارقان کابلهای برق اشاره داشته و افزود: بررسیهانشان میدهد اعضای این باند سرقت به صورت سازمانیافته و با استفاده از چند دستگاه خودرو اقدام به سرقت کابلهای برق در نقاط مختلف شهر میکردند.
وی ادامه داد: این افراد در آخرین اقدام مجرمانه خود، کابلهای اصلی 6 پست برق واقع در مناطق شیخ مفید (میمک یک)، 30 متری فوتبال کوچه حیدری، خرم چهارراه ستارخان، خیابان محسنی بنبست ایمان، خیابان نیسانیان کوچه کشیش و خیابان راهزان 15 متری سعدی را به سرقت برده بودند.
فرماندار شهرستان اراک از اقدام سریع و هماهنگ مجموعههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی این شهرستان قدردانی کرده و در این خصوص اظهار داشت: اعضای این باند پس از دستگیری، به ارتکاب جرائم خود اعتراف کردند و روند رسیدگی به پرونده آنان از طریق مراجع قضایی در حال انجام است.
حاجعلیبیگی تصریح کرد: حفظ امنیت و صیانت از زیرساختهای عمومی از اولویتهای مدیریت ارشد شهرستان اراک است. در این راستا با افرادی که به اموال عمومی و تأسیسات زیربنایی مرتبط با رفاه حال شهروندان تعرض کنند، بدون هیچگونه اغماض و در چارچوب قانون برخورد قاطع خواهد شد.
وی بر ضرورت همراهی شهروندان با دستگاههای اجرایی تأکید کرده و بیان داشت: از شهروندان تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را در اسرع وقت به پلیس و نیز دستگاههای اجرایی مسئول اطلاع دهند تا از بروز خسارت به تأسیسات و خدمات عمومی جلوگیری شود.