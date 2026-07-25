معاون شرکت آب منطقهای استان خبر داد:
پیشرفت 61 درصدی احداث مخزن اضطراری آب آشامیدنی شهر اراک
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای استان مرکزی گفت: احداث مخزن 2000 مترمکعبی و پست برق طرح اضطراری تأمین آب آشامیدنی شهر اراک، پیشرفت 61 درصدی دارد. این پروژه با هدف افزایش تابآوری شبکه تامین آب آشامیدنی اراک و پشتیبانی از نیاز آبی شهر در شرایط اضطراری و تنش آبی در دست اجراست.
به گزارش ایلنا، محمدعلی تاجآبادی افزود: عملیات اجرایی فونداسیون و دیوارهای ایستگاه پمپاژ تا تراز نهایی به صورت کامل انجام شده و زهکشی و فنداسیون مخزن 2000 مترمکعبی به پایان رسیده است. در بخش احداث مخزن، آرماتوربندی دیوارها و ستونها انجام شده و بتنریزی ستونها و دیوارهای مخزن در حال اجراست.
وی به پیشرفت بخش برق این طرح اشاره کرده و ادامه داد: فونداسیون، دیوارها و ستونهای ساختمان پست برق داخلی تا سقف نهایی تکمیل شده و ستونهای بالای سقف اول اجرا شده است. فونداسیون و ستونهای ساختمانهای پست برق خارجی و نگهبانی اجرا شده و دیوارهای ساختمان پست برق داخلی به پایان رسیده است.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای استان مرکزی اظهار داشت: سازه الحاقی پست برق خارجی تکمیل شده و عملیات اجرای سقف ساختمانهای پست برق داخلی و نگهبانی به پایان رسیده است. با توجه به تداوم خشکسالی و ضرورت افزایش آمادگی تاسیسات آبرسانی، این پروژه از طرحهای اولویتدار شرکت به شمار میرود.
تاجآبادی به زمان احتمالی احداث کامل و بهرهبرداری از مخزن 2000 مترمکعبی و پست برق طرح اضطراری تأمین آب آشامیدنی شهر اراک اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: با تأمین به موقع اعتبارات و منابع مالی و همچنین ادامه عملیات اجرایی، این طرح در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و وارد مدار بهرهبرداری شود.