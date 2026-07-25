به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل و فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل و جمعی از مسئولان ارشد کشوری و استانی برگزار شد، اعضای شورا به واکاوی آخرین مؤلفه‌های فرهنگی استان پرداختند.

در این نشست، بر ضرورت تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پیاده‌سازی طرح‌های هنری تأکید شد. همچنین، تخصیص منابع مالی و حمایتی از فعالان فرهنگی منطقه از دیگر محورهای مورد بحث بود.

در پایان، مقرر گردید برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی استان با رویکردی متناسب با نیازهای بومی و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد اردبیل تدوین شود تا مسیر ارتقای شاخص‌های فرهنگی در سراسر استان هموار گردد.

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