نشست شورای فرهنگ عمومی اردبیل با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده ولیفقیه در استان
نشست شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و آیتالله سید حسن عاملی، نماینده ولیفقیه در استان، با هدف بررسی وضعیت شاخصهای فرهنگی و تدوین راهکارهای توسعه زیرساختهای هنری منطقه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل و فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل و جمعی از مسئولان ارشد کشوری و استانی برگزار شد، اعضای شورا به واکاوی آخرین مؤلفههای فرهنگی استان پرداختند.
در این نشست، بر ضرورت تقویت بنیانهای فرهنگی جامعه و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای پیادهسازی طرحهای هنری تأکید شد. همچنین، تخصیص منابع مالی و حمایتی از فعالان فرهنگی منطقه از دیگر محورهای مورد بحث بود.
در پایان، مقرر گردید برنامهریزیهای کلان فرهنگی استان با رویکردی متناسب با نیازهای بومی و ظرفیتهای منحصربهفرد اردبیل تدوین شود تا مسیر ارتقای شاخصهای فرهنگی در سراسر استان هموار گردد.