تنها زمین چمن طبیعی فوتبال هشتگرد در آستانه نابودی
رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد با انتقاد از بیتوجهی مسئولان اداره ورزش و جوانان به وضعیت ورزشگاه چندمنظوره شهید جوینی، خواستار ورود فوری فرماندار شهرستان ساوجبلاغ و مدیران استانی برای نجات تنها زمین چمن طبیعی شهر هشتگرد شدند.
به گزارش ایلنا از البرز، ورزشگاه شهید جوینی که سالها میزبان مسابقات رسمی فوتبال، رقابتهای محلی و تمرین ورزشکاران هشتگردی بوده، امروز به دلیل نبود رسیدگی، نظارت و نگهداری مناسب، به زمینی خشک، فرسوده و بلااستفاده تبدیل شده است؛ وضعیتی که موجی از نارضایتی ورزشکاران و شهروندان را به همراه داشته است.
رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد با طرح این پرسش که چرا تنها زمین چمن طبیعی شهر باید به چنین سرنوشتی دچار شود؟ تأکید کردند: حفظ و نگهداری این مجموعه از ابتداییترین وظایف متولیان حوزه ورزش است و ادامه این روند، به معنای محروم کردن جوانان و ورزشکاران هشتگرد از حداقل امکانات ورزشی خواهد بود.
اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد ضمن گلایه از عملکرد اداره ورزش و جوانان، از فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و مسئولان شهرستان خواستند هرچه سریعتر با ورود جدی به این موضوع، نسبت به بازسازی، احیای زمین چمن و ساماندهی کامل مجموعه ورزشی شهید جوینی اقدام کنند.
اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد در پایان تأکید کردند: ورزشگاه شهید جوینی سرمایه عمومی شهر است و انتظار میرود مسئولان پیش از آنکه این مجموعه به طور کامل از چرخه ورزش شهرستان خارج شود، پاسخگوی مطالبات بهحق ورزشکاران و شهروندان باشند.