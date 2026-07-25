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رهایی پنج محکوم به اعدام از قصاص نفس در استان البرز

رهایی پنج محکوم به اعدام از قصاص نفس در استان البرز
کد خبر : 1818311
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رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که همزمان با پویش «به عشق امام حسین (ع) و رهبر شهیدم می‌بخشم» با تلاش کارکنان شورای حل اختلاف، ۵ محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم به زندگی بازگشتند.

به گزارش ایلنا از البرز، حسین فاضلی هریکندی با اعلام رهایی پنج محکوم به قصاص در استان البرز در قالب پویش «به عشق امام حسین (ع) و رهبر شهیدم می‌بخشم»، بیان کرد: در جریان تلاش‌های انجام شده در شعبه ۱۳ شورای حل اختلاف مستقر در ندامتگاه فردیس، که با کمک خیرین، نقش مهمی در صلح و سازش و اصلاح ذات البین در پرونده‌های مختلف دارند این پنج محکوم از قصاص نفس رهایی یافتند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه هر پنج محکوم، به اتهام شرکت در قتل عمدی در یک پرونده، پس از قطعیت حکم صادره در انتظار اجرای حکم بودند گفت: در نتیجه برگزاری جلسات متعدد شعبه ۱۳ شورای حل اختلاف ندامتگاه فردیس با اولیای دم، با ابراز ندامت و پشیمانی از جانب محکومان، شکات از حق خود در قصاص گذشتند.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه اقدام اولیای دم در بخشیدن زندگی دوباره به این پنج محکوم بسیار ارزشمند است متذکر شد: با توجه به گذشت اولیای دم از جنبه خصوصی جرم، این پنج محکوم پس از تحمل حبس به جهت جنبه عمومی جرم، از زندان آزاد خواهند شد.

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