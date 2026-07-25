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نائب رئیس شورای کرج مطرح کرد:

پروژه‌های خوارزمی و شیخ‌آباد زیر ذره‌بین شورا/تأکید بر تسریع عملیات اجرایی

پروژه‌های خوارزمی و شیخ‌آباد زیر ذره‌بین شورا/تأکید بر تسریع عملیات اجرایی
کد خبر : 1818306
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نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر کرج با انتقاد از روند اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح خوارزمی، از تعیین ضرب‌الاجل برای پیمانکار این پروژه خبر داد و گفت: پیمانکار تا ۱۵ مردادماه فرصت دارد با افزایش سرعت عملیات اجرایی، عقب‌ماندگی‌های موجود را جبران کند.

به گزارش ایلنا از البرز، فاطمه منعمی در تشریح بازدید اعضای شورای شهر از پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح خوارزمی و شیخ‌آباد، اظهار کرد: این دو پروژه در زمره مهم‌ترین طرح‌های عمرانی و ترافیکی شهر کرج قرار دارند و به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار مدیریت شهری شناخته می‌شوند، از این رو روند اجرای آن‌ها به طور مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه پیمانکار پروژه خوارزمی و شیخ‌آباد یک مجموعه واحد است، افزود: هر دو پروژه از اهمیت ویژه‌ای برای شهر برخوردارند و انتظار می‌رود تمامی ظرفیت‌های اجرایی برای پیشبرد آن‌ها به کار گرفته شود. پیمانکار دلایلی از جمله شرایط ناشی از جنگ و تأخیر در تأمین برخی اقلام و تجهیزات را برای کندی پروژه خوارزمی مطرح کرده است، اما با توجه به اهمیت طرح، جبران زمان از دست رفته ضروری است.

منعمی با بیان اینکه همین پیمانکار پیش‌تر در اجرای پروژه میدان جمهوری عملکرد موفقی داشته است، تصریح کرد: با وجود سوابق مثبت، در پروژه خوارزمی آن‌گونه که باید تمرکز و زمان کافی صرف نشده و این موضوع موجب نگرانی اعضای شورا شده است. بر همین اساس تا ۱۵ مردادماه برای تسریع روند اجرا و جبران عقب‌ماندگی‌ها فرصت تعیین شد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر کرج همچنین به برخی موانع موجود در مسیر اجرای پروژه اشاره کرد و گفت: در محدوده شهرک رازی، بخشی از اراضی مورد نیاز طرح با چالش‌هایی در زمینه تحویل به پیمانکار مواجه است. با توجه به تغییرات مالکیتی و گذشت زمان، برخی ساکنان منطقه نسبت به وضعیت این اراضی ابهاماتی دارند که لازم است با همکاری شهرداری و شهروندان برطرف شود.

وی درباره پروژه شیخ‌آباد نیز اظهار داشت: اجرای این طرح در یکی از نقاط پرترافیک شهر و در مجاورت خط راه‌آهن در حال انجام است. هرچند برخی کسبه منطقه نسبت به تأثیرات موقت پروژه بر فعالیت‌های اقتصادی خود گلایه‌هایی دارند، اما اجرای این طرح برای رفع یکی از گره‌های اصلی ترافیکی کرج ضروری است و منافع عمومی آن در آینده نصیب همه شهروندان خواهد شد.

منعمی در پایان تأکید کرد: شورای اسلامی شهر کرج با جدیت روند اجرای پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار را دنبال می‌کند و انتظار دارد با رفع موانع اجرایی و افزایش توان عملیاتی پیمانکار، پروژه‌های خوارزمی و شیخ‌آباد در زمان‌بندی مناسب به بهره‌برداری برسند تا بخشی از مشکلات ترافیکی شهر کاهش یابد.

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