هشدار پلیس فتای البرز به زائران اربعین درباره کلاهبرداری با عنوان «ارز اربعین»

به گزارش ایلنا، سرهنگ رسول جلیلیان رئیس پلیس فتای البرز، اظهار کرد: افراد سودجو با ارسال پیامک، لینک‌های جعلی یا راه‌اندازی صفحات غیرواقعی در فضای مجازی، با وعده‌هایی مانند دریافت ارز اربعین بدون نوبت، ثبت‌نام فوری ارز زیارتی، پرداخت ارز با نرخ ویژه و ثبت اطلاعات در سامانه‌های غیررسمی، تلاش می‌کنند اطلاعات بانکی و هویتی شهروندان را به سرقت ببرند.

رئیس پلیس فتای البرز از زائران اربعین حسینی خواست از کلیک روی لینک‌های ناشناس ارسالی در پیامک‌ها و شبکه‌های اجتماعی خودداری کرده و رمز کارت، رمز پویا، کدهای تأیید و سایر اطلاعات بانکی خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهند.

وی بر اساس این هشدار، ادامه داد: زائران در صورت مشاهده پیام‌ها یا صفحات مشکوک، موضوع را به پلیس گزارش دهند و برای دریافت ارز اربعین نیز صرفاً به شعب منتخب مراجعه کنند.

سرهنگ جلیلیان تأکید کرد بانک‌های منتخب برای ارائه ارز اربعین هر سال از سوی بانک مرکزی معرفی می‌شوند و زائران باید برای دریافت خدمات مربوط به ارز، تنها از مسیرهای رسمی و اعلام‌شده اقدام کنند.

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