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امحای ۵ تن مواد مخدر در آذربایجان‌غربی / کشفیات مواد مخدر ۲۳ درصد افزایش یافت

امحای ۵ تن مواد مخدر در آذربایجان‌غربی / کشفیات مواد مخدر ۲۳ درصد افزایش یافت
کد خبر : 1818261
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فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی از امحای حدود ۵ تن انواع مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: کشفیات مواد مخدر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار رحیم جهانبخش در حاشیه مراسم امحای حدود ۵ تن انواع مواد مخدر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح، حدود پنج تن انواع مواد مخدر و مواد افیونی که تهدیدی جدی برای سلامت جامعه و بنیان خانواده هستند، در استان امحا می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد پلیس در ماه‌های گذشته افزود: با وجود شرایط ناشی از جنگ و تلاش دشمن برای تحت‌الشعاع قرار دادن مأموریت‌های پلیس، همکاران ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر حتی در سخت‌ترین شرایط نیز لحظه‌ای از مأموریت‌های خود در مقابله با قاچاقچیان، توزیع‌کنندگان مواد مخدر و پاکسازی جامعه غافل نشدند.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده، ۹۳ قاچاقچی عمده و نزدیک به ۵۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند. همچنین بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و به مراکز نگهداری تحویل داده شده‌اند.

جهانبخش با بیان اینکه برخورد با مراکز عرضه و مصرف مواد مخدر با جدیت دنبال می‌شود، گفت: امسال تمرکز ویژه‌ای بر پاکسازی نقاط آلوده و پاتوق‌های مصرف مواد مخدر، موسوم به «شیره‌کش‌خانه‌ها» داشته‌ایم و تاکنون بیش از ۵۰ محل شناسایی، پلمب و در مواردی جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: با هماهنگی دستگاه قضایی، برنامه تخریب بخشی از این مراکز نیز در دستور کار قرار دارد و تاکنون حدود ۲۰۰ نقطه آلوده در سطح استان پاکسازی شده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: آمار کشفیات و دستگیری‌های مرتبط با مواد مخدر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است.

جهانبخش در پایان با هشدار به سوداگران مرگ تأکید کرد: پلیس در هیچ شرایطی، حتی در سخت‌ترین وضعیت‌های امنیتی و دفاعی، از مأموریت خود در مقابله با قاچاقچیان و شبکه‌های توزیع مواد مخدر عقب‌نشینی نخواهد کرد و برخورد با این افراد با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

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