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پلمب ۲ مرکز درمانی غیرمجاز در رشت

پلمب ۲ مرکز درمانی غیرمجاز در رشت
کد خبر : 1818145
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مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پلمب یک مطب بدون داشتن مجوز و حضور پزشک و یک مرکز درمانی که توسط فردی فاقد صلاحیت فنی که در زمینه ستون فقرات خدمات درمانی ارائه می‌کرد، خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای تشدید نظارت بر مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت و صیانت از جان شهروندان، بازرسان نظارت بر درمان دانشگاه با همراهی قاضی تعزیرات و نمایندگان بهداشتی، طی بازدیدی مشترک، دو واحد درمانی متخلف را شناسایی و پلمب کردند.

مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه امروز با اعلام این خبر اظهار داشت: در بازرسی از اولین مرکز، مشخص شد فردی اقدام به ایجاد مؤسسه غیرمجاز و ارائه خدمات درمانی در قالب مطب، آن هم بدون حضور پزشک و فاقد پروانه مطب کرده است که بلافاصله محل فعالیت وی پلمب شد.

وی افزود: در بازرسی دوم نیز فردی غیرپزشک که بدون داشتن هیچگونه مدرک معتبر از سوی وزارت بهداشت، در زمینه ستون فقرات به شهروندان خدمات درمانی ارائه می‌داد، شناسایی و ضمن پلمب محل فعالیت، پرونده وی جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

مدیر نظارت و اعتباربخشی با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه درمان بدون مجوزهای قانونی، سلامت عمومی را با مخاطره جدی مواجه می‌کند، تأکید کرد: اینگونه برخوردها با همراهی دستگاه قضایی در راستای وظایف حاکمیتی نظام سلامت و بر اساس قانون مبارزه با دخالت در امور پزشکی صورت میگیرد و نظارت بر مراکز درمانی بهطور مستمر ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از شهروندان خواست پیش از مراجعه به مراکز درمانی از داشتن پروانه و مجوز قانونی آن‌ها اطمینان حاصل کنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.

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