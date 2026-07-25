تحویل دومین خودروی آتشنشانی بونیز به شهرداری رودبار /نوسازی ناوگان آتشنشانی با اعتبار ۶۸ میلیارد تومان
شهردار رودبار از تحویل یک دستگاه خودروی آتشنشانی بونیز با تجهیزات کامل به ناوگان این شهرداری خبر داد و گفت: با احتساب یک خودروی آتشنشانی ۴۲۰۰ لیتری و یک تانکر پشتیبان که پیشتر به ناوگان آتشنشانی اضافه شدهاند، مجموع اعتبار هزینهشده برای تقویت ناوگان آتشنشانی رودبار به ۶۸ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایلنا از رودبار، امیر کاظمی فتلکی، شهردار رودبار صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک دستگاه خودروی آتشنشانی بونیز با تجهیزات کامل امروز به ناوگان شهرداری رودبار تحویل و اضافه شد.
وی افزود: با پیگیریهای شورای اسلامی شهر رودبار و در راستای بهروزرسانی ناوگان خدمات شهری و آتشنشانی، یک دستگاه دیگر خودروی آتشنشانی مجهز به ناوگان شهری افزوده شد.
شهردار رودبار با بیان اینکه هفته گذشته نیز یک دستگاه خودروی آتشنشانی ۴۲۰۰ لیتری با ارزش ۲۴ میلیارد تومان رونمایی شده بود، اضافه کرد: برای پوشش کامل مناطق شهری رودبار، امروز نیز یک دستگاه خودروی آتشنشانی بونیز با تمامی امکانات به ناوگان آتشنشانی شهرداری تحویل شد.
کاظمی ادامه داد: اعتبار هزینهشده برای این خودروی آتشنشانی مدرن ۲۴ میلیارد تومان است که با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر رودبار خریداری شده است.
وی با اشاره به تقویت زیرساختهای پشتیبانی آتشنشانی تصریح کرد: در ماههای گذشته نیز یک دستگاه خودروی تانکر پشتیبان آتشنشانی به منظور پشتیبانی از این دو خودروی جدید به ناوگان آتشنشانی شهرداری اضافه شده که ارزش آن بیش از ۲۰ میلیارد تومان است.
شهردار رودبار خاطرنشان کرد: با پیگیریهای صورتگرفته در این دوره از شورای اسلامی شهر، امسال تاکنون یک تانکر پشتیبان و دو دستگاه خودروی آتشنشانی با تمامی امکانات به ناوگان شهرداری اضافه شده است که این اقدام در راستای نوسازی ماشینآلات و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان رودباری انجام شده است.
وی تأکید کرد: مجموع ارزش یک دستگاه تانکر پشتیبان آتشنشانی و دو دستگاه خودروی آتشنشانی جدید، ۶۸ میلیارد تومان است که با پیگیریهای شهرداری و شورای اسلامی شهر رودبار محقق شده و این رویکرد در مسیر توسعه خدمات شهری ادامه خواهد داشت.