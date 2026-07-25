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در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

برخورد ۲ خودروی سنگین در محور شوش به اهواز/ نجات راننده تریلر توسط اتش نشانان شوش

برخورد ۲ خودروی سنگین در محور شوش به اهواز/ نجات راننده تریلر توسط اتش نشانان شوش
کد خبر : 1818123
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رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از برخورد ۲ دستگاه خودروی سنگین در محور شوش به اهواز خبر داد.

سیدمحمد موسوی امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کرد: پس از دریافت گزارش وقوع این حادثه، ۲ دستگاه خودروی عملیاتی به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

 وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات ایمن‌سازی صحنه و با استفاده از ست هیدرولیک راننده گرفتار در کابین خودرو را رهاسازی کردند

 رئیس سازمان آتش‌نشانی شوش ادامه داد: راننده مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه توسط تکنسین اورژانس ۱۱۵، برای ادامه روند درمان به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شد.

 موسوی با بیان اینکه عملیات امداد و نجات ساعت ۳:۱۰ بامداد با ایمن‌سازی کامل محل حادثه به پایان رسید، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله ایمن و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

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