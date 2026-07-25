نرخ خرید پسماند خشک از شهروندان افزایش یافت

به گزارش ایلنا از بندرعباس، پطرس ترابی با اعلام این خبر اظهار کرد: این افزایش نرخ با هدف تشویق هرچه بیشتر شهروندان به مشارکت در طرح تفکیک پسماند خشک از مبدأ و قدردانی از همراهی کاربران نرم‌افزار بندرعباس هوشمند و تمامی شهروندانی که از طریق غرفه های بازیافت یا تماس با تلفن گویا پسماند خود را تحویل می دهند، اجرایی شده است.

وی افزود: بر اساس نرخ‌های جدید، قیمت خرید هر کیلوگرم پت و پلاستیک از ۱۲ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان، کاغذ و کارتن از ۸ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، لاک از ۵ به ۸ هزار تومان، قوطی رانی (آلومینیوم) از ۳۰ به ۶۰ هزار تومان، فلز از ۱۰ به ۱۵ هزار تومان، مخلوط از ۹ به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس با اشاره به عضویت بیش از ۸ هزار شهروند در نرم‌افزار بندرعباس هوشمند، تصریح کرد: افزایش نرخ خرید پسماند خشک، گامی مؤثر در راستای ترغیب شهروندان به مشارکت بیشتر در تفکیک پسماند خشک از مبدأ است، مشارکتی که علاوه بر کاهش حجم پسماندهای دفنی، به توسعه فرهنگ بازیافت، حفظ پاکیزگی شهر و صیانت از محیط زیست کمک می‌کند.

ترابی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند تنها با تفکیک پسماند خشک در منزل و ثبت درخواست جمع‌آوری از طریق نرم‌افزار بندرعباس هوشمند، ضمن ایفای نقش مؤثر در حفظ محیط زیست، به راحتی از محل فروش پسماندهای قابل بازیافت نیز درآمد کسب کنند.

وی در پایان از تمامی شهروندان و کاربران نرم‌افزار بندرعباس هوشمند دعوت کرد با تفکیک پسماند خشک و ثبت درخواست جمع‌آوری، سازمان مدیریت پسماند را در اجرای هرچه بهتر این طرح و ارتقای پاکیزگی شهر یاری کنند.