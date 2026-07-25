ایلنا از خراسان رضوی گزارش می دهد؛
قندک تربت جام ؛ روستایی که کام اهالی اش از بی آبی تلخ است/ هر ۲۰ لیتری آب ۱۵ هزار تومان
نام قندک را که می شنوی ناخودآگاه قند توی دلت آب می شود و کامت شیرین می شود اما اینجا کام مردمانش سالهاست که با شروع فصل گرما و بی آبی تلخ می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قندک روستایی با ۱۱۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ نفر دارد و در ۳۳ کیلومتری مرکز شهرستان تربت جام و در ۳ کیلومتری شهر سمیع آباد مرکز این بخش قرار دارد. اهالی این روستا با آغاز فصل گرم با مشکلات بی آبی دست و پنجه نرم می کنند و به دلیل فقر مالی از خرید آب شرب که بنا به گفته خودشان هر ۲۰ لیتری ۱۵ هزارتومان است با مشکل مواجه شدهاند.
دلخواه زن ۶۱ سالهای از اهالی روستا که تحت پوشش کمیته امداد است و از بی آبی به ستوه آمده است به خبرنگار ایلنا میگوید: آیا کسی هست که از درد دل ما آگاه شود؟ چطور در این گرمای هوا بدون آب باید زندگی کنیم.
وی ضمن تشریح وضعیت زندگیاش ادامه میدهد: ۲ ماه است با مشکل بی آبی مواجهایم اما دو هفته ای می شود که کلا آب نداریم و آب روستا آلوده است و مجبوریم از سمیع آباد برای هر ۲۰ لیتر آب ۱۵ هزار تومان پول بدهیم و آب بخریم آن هم اگر رانندهای حاضر شود با تانکر برای مان آب بیاورد.
عبدالله جانی یکی دیگر از اهالی روستا می گوید: قبلا در هفته یک الی دو روز آب روستا وصل بود ولی در حال حاضر حدودا ۱۰ روزی می شود که آب کلا قطع است و مردم از آب چاه کشاورزی که به روغن موتور آلوده است استفاده می کنند.
پیرزنی که مشکل بینایی دارد و با کمک یکی از اهالی جلوی دوربین برای مصاحبه قرار می گیرد، نیز می گوید: من یک پیرزن کور هستم حتی اگر من برای هر ۲۰ لیتری ۱۵ هزار تومان هم پول بدهم کسی نیست که برایم از سمیع آباد آب بیاورد.
ولی محمد احمدی عضو شورای اسلامی روستا هم در ادامه می گوید: یک ماهی می شود که مشکل بی آبی داریم و چاهی که قرار بود برای دستیابی به آب در حال حفر بود را به بهانه بی آبی متوقف کردند و در مکانی دیگر دورتر از روستا دارند چاه حفر می کنند.
حسین نصیرنیا دهیار قندک هم درباره مشکل بی آبی اهالی این روستا گفت: مردم حق دارند و گلایه شان بجا است و هر ساله با شروع فصل گرما ما با مشکل بی آب مواجه می شویم و قرار بوده ۳ حلقه چاه در این منطقه حفر شود که چاه دوم حدودا ۳ روز است که گفته اند وارد مدار شده که آن هم یک روز می گویند لوله ها ترکیده است و روز دیگر می گویند پمپ آب سوخته است و نفعی به حال مردم روستا ندارد و مردم هم از آب چاه کشاورزی استفاده می کنند که بهداشتی نیست و آب روستا را جیره بندی کرده اند که در شبانه روز فقط چند ساعت آب آن هم با فشار بسیار کم توزیع می شود که البته این یک راهکار موقت است و در راز مدت باید برای این مشکل از سوی مسوولان چاره اندیشی شود.
مشکل آبرسانی به روستای قندک و وکیل آباد تا چند روز دیگر برطرف می شود
رییس اداره آب و فاضلاب شهرستان تربت جام در رابطه با قطعی آب روستای قندک به خبرنگار ایلنا گفت: مشکل روستاهای سمیع آباد شهرستان تربتجام که شامل ۱۸ روستا است به علت کاهش آبدهی چاهها، در یکی دو سال اخیر دچار مشکلات کمبود آب و تنش آبی شدهاند و روستاهای قندک و وکیلآباد که در بالادست قرار دارند، با مشکلات شدیدتری روبرو هستند.
صادقی افزود: برای حل این مشکل، یک حلقه چاه در پاییندست روستا حفر و خطوط انتقال، برقرسانی و تجهیز آن در دو هفته گذشته انجام شده است و این چاه از دیروز وارد مدار شده، اما نقص فنی کوچکی دارد که در حال رفع آن هستیم و پیشبینی میشود طی یکی دو روز آینده بهطور کامل وارد مدار شود و مشکل آبرسانی و تأمین آب کل روستاهای منطقه، از جمله قندک و وکیل آباد حل شود.
رییس اداره آب و فاضلاب تربت جام گفت: آبرسانی بهصورت تانکری به دو روستای قندک و وکیلآباد که تنش آبی بیشتری دارند را انجام می دهیم تا مشکل آنها بهصورت کامل حل شود.»