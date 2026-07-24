به گزارش ایلنا، شهردار شیراز در این نشست با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد و از معتمدین و اعضای شوراهای محلات خواست با ایفای نقش مؤثر، ارتباط میان مردم و مدیریت شهری را تقویت کنند.

محمدحسن اسدی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه قائد شهید امت و شهدای مقاومت، با اشاره به شرایط جنگی کشور و تهدیدات اخیر دشمن در جنوب کشور و شیراز، اظهار کرد: دشمن بسیار هوشمند است و با آزمایش و تست کردن، به دنبال تفرقه‌افکنی و وحدت‌شکنی است.

شهردار شیراز با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین مؤلفه برای عبور از شرایط حساس کنونی دانست.

اسدی در ادامه با تشریح اقدامات و پروژه‌های عمرانی شهر، از تلاش‌های شبانه‌روزی برای توسعه زیرساخت‌های شهری خبر داد و گفت: با وجود شرایط بحرانی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی در شیراز با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به احداث هم‌زمان چهار خط مترو در شیراز و اجرای پروژه‌های بزرگراهی افزود: طی حدود چهار سال اخیر، بیش از ۴۰ تقاطع غیرهمسطح در شیراز افتتاح شده است.

شهردار شیراز همچنین از افتتاح قریب‌الوقوع چند پروژه شاخص خبر داد و گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب محلی با ظرفیت ۲۰۰ لیتر بر ثانیه به‌زودی برای آبیاری باغات قصردشت مورد استفاده قرار می‌گیرد و باغ ۲۳۰ هکتاری «باغ‌بش» نیز پس از سال‌ها به روی مردم گشوده خواهد شد.

وی با اشاره به احداث بوستان ۴ هزار هکتاری به‌عنوان بزرگ‌ترین بوستان خاورمیانه، از افتتاح فاز نخست این بوستان در ارتفاعات شهر در هفته دولت خبر داد و آغاز عملیات اجرایی خطوط جدید مترو و تکمیل تقاطع‌های مواصلاتی مهم را از دیگر اقدامات در دست اجرا عنوان کرد.

اسدی با بیان اینکه در مجموع یک‌هزار و ۸۵۰ پروژه در شهرداری شیراز فعال است، خدمت به مردم و تکریم ارباب‌رجوع را سرلوحه فعالیت مدیریت شهری دانست و از معتمدین خواست مشکلات و مطالبات محلات را بدون دغدغه به مدیران منتقل کنند.

وی با تأکید بر اینکه حل مسائل شهر تنها بر عهده شهرداری نیست، بر نقش و مسئولیت سایر دستگاه‌ها و ادارات در رفع مشکلات شهری نیز تأکید کرد.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت درآمدهای شهری، از شهروندان خواست در پرداخت عوارض شهری کوتاهی نکنند.

اسدی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مردم شیراز عوارض نوسازی و عوارض خودرو را پرداخت نمی‌کنند، گفت: شهر با ۲۰ درصد درآمد چگونه باید اداره شود؟

وی از معتمدین و اعضای شوراهای محلات خواست با تشویق و آگاهی‌بخشی به شهروندان، زمینه پرداخت به‌موقع عوارض را فراهم کنند تا شهرداری بتواند در کنار سایر درآمدهای خود، خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه دهد.

شهردار شیراز در پایان با قدردانی از همراهی شورای اسلامی شهر، بر استمرار جلسات محله‌محور تأکید کرد و قول مساعد داد مسائل و مشکلات مطرح‌شده در این نشست در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

شوراهای محلات؛ سرمایه‌های اجتماعی شهر

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت گسترش برنامه‌های شوراهای اسلامی محلات، اظهار کرد: استمرار این جلسات می‌تواند زمینه استفاده از تجربه ارزشمند شوراهای محلات و معتمدین برای بهبود و احیای محلات را فراهم کند.

محمدتقی تذروی، با اشاره به نقش معتمدین محلات گفت: این افراد با اخلاص و حتی از بودجه شخصی خود برای خدمت به شهر هزینه می‌کنند و باید از این سرمایه‌های اجتماعی به شکل عملی قدردانی شود.

تذروی همچنین از شهردار شیراز خواست حداقل دوره سه‌ساله برای مدیران مناطق در نظر گرفته شود تا امکان ارزیابی و مشاهده خروجی اقدامات آنان فراهم باشد و بر ضرورت تعامل سازنده و احترام به جایگاه شوراهای اسلامی محلات و معتمدین تأکید کرد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه به موضوع کمربندی شیراز اشاره کرد و گفت: با اقداماتی که شهرداری در این محور انجام داده، آمار تلفات به نصف کاهش یافته است، اما موضوعاتی همچون روشنایی، نصب علائم و خط‌کشی همچنان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب محلی برای آبیاری باغات قصردشت، بر ضرورت پیش‌بینی تدابیر لازم برای تأمین آب این باغات تا زمان بهره‌برداری کامل از تصفیه‌خانه تأکید کرد.

تذروی با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ و چند هزار میلیارد تومانی اهمیت دارند، گفت: اجرای پروژه‌های کوچک در کوچه‌ها و محلات نیز برای مردم ارزش و اهمیت زیادی دارد و نباید از مسائل روزمره و نیازهای محلات غفلت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از عملکرد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، به‌ویژه در حادثه آتش‌سوزی دراک، گفت: نیروهای آتش‌نشانی تا صبح برای مهار آتش تلاش کردند تا از سرایت آتش‌سوزی به مناطق دیگر جلوگیری شود.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین از تعامل برخی معاونت‌ها و سازمان‌های شهرداری از جمله روابط‌عمومی، معاونت حمل‌ونقل، آرامستان‌ها، پسماند، آتش‌نشانی و فضای سبز با شوراهای محلات قدردانی کرد و خواستار استفاده بیشتر سایر معاونت‌ها و مجموعه‌های شهرداری از ظرفیت شوراهای محلات و معتمدین شد.

تقویت طرح‌های محله‌محور و مسجدمحور در دوره ششم شورا

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت(ع) شورای اسلامی شهر شیراز، نیز با تأکید بر تقویت طرح‌های محله‌محور در دوره ششم شورا گفت: شیوه‌نامه جدیدی برای این حوزه طراحی شده که بر اساس آن، قرارگاه مسجدمحوری به ریاست شهردار شیراز تشکیل شده و شورای اسلامی شهر نیز به‌عنوان ناظر، بر روند اجرای برنامه‌ها نظارت خواهد داشت.

محمدرضا هاجری با اشاره به سابقه اجرای طرح مسجدمحوری اظهار کرد: این طرح از دوره شورای سوم با همکاری مرحوم حاج عزت‌الله فهندژ سعدی آغاز شد، در شورای چهارم به شکل عملیاتی دنبال شد و در دوره ششم فرصتی فراهم شد تا ضمن احیای طرح، ساختار آن نیز متحول شود.

هاجری از اصلاح شیوه‌نامه قبلی در دوره ششم خبر داد و درباره بودجه‌ریزی جدید گفت: ۴۰ درصد از بودجه سه‌درصدی محلات، معادل یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سال جاری، به زیرساخت‌های عمرانی از جمله ساخت سالن‌های ورزشی و بوستان‌ها اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت(ع) شورای اسلامی شهر شیراز همچنین با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی شهرداری در مناسبت‌هایی همچون غدیر، محرم و اربعین، گفت: در اربعین حسینی امسال نیز شهرداری مانند سال‌های گذشته برنامه‌های فرهنگی و مذهبی مختلفی را با محوریت مناطق شهرداری دنبال خواهد کرد.

وی مرمت و بازسازی مساجد را از دیگر محورهای طرح مسجدمحوری عنوان کرد و افزود: در هر منطقه، شهردار، نمایندگان شورا، معتمدین محلات و ائمه جماعات طرح‌ها را پیشنهاد می‌کنند و پس از تأیید در قرارگاه مرکزی، این طرح‌ها وارد مرحله اجرا می‌شوند.

هاجری همچنین از راه‌اندازی «سامانه حامی» در سازمان فرهنگی شهرداری برای ثبت نیازها و مشکلات محلات خبر داد و گفت: هیچ‌یک از دستگاه‌های شهر به اندازه شورا و شهرداری شیراز ظرفیت مدیریت محله را ندارند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد.

وی در پایان با قدردانی از اعضای شوراهای اسلامی محلات و معتمدین، ابراز امیدواری کرد با حمایت مردم و دعای خیر آنان، اعضای شوراهای محلات و معتمدین بتوانند همچنان به‌عنوان خادمانی شایسته برای مساجد و محلات شیراز نقش‌آفرینی کنند.

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