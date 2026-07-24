به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی، امروز جمعه در این خصوص اظهار کرد: ساعت ۱:۵۳ بامداد، وقوع تصادف ۲ خودروی سواری در محور اهواز - آبادان به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی و درمانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

احمدی بلوطکی با بیان اینکه این سانحه چهار کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت، گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه علت این حادثه از سوی مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه کامل به مسیر، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

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