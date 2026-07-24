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۱۰ فوتی و مصدوم در تصادف جاده‌ای اهواز به آبادان

۱۰ فوتی و مصدوم در تصادف جاده‌ای اهواز به آبادان
کد خبر : 1817815
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مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز از وقوع یک سانحه رانندگی در محور اهواز - آبادان خبر داد و گفت: برخورد ۲ خودروی سواری در بامداد جمعه، چهار کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی، امروز جمعه در این خصوص اظهار کرد: ساعت ۱:۵۳ بامداد، وقوع تصادف ۲ خودروی سواری در محور اهواز - آبادان به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی و درمانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

احمدی بلوطکی با بیان اینکه این سانحه چهار کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت، گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه علت این حادثه از سوی مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه کامل به مسیر، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

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